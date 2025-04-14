Овечкин захотел сыграть за сборную РФ на Олимпиаде

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Овечкин заявил о желании поучаствовать на зимней Олимпиаде за сборную РФ
Овечкин заявил о желании поучаствовать на зимней Олимпиаде за сборную РФ Фото:

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» и один из лидеров национальной сборной России Александр Овечкин выразил свою готовность выступить за сборную страны на зимней Олимпиаде. Однако, как отметил спортсмен, возможность участвовать в Играх зависит не от него, а от решений Международного олимпийского комитета.

«От нас ничего не зависит. Здесь зависит от [Международного] олимпийского комитета, допустят нас или нет», — сказал Овечкин журналистам, подчеркивая, что решение о допуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх находится вне компетенции спортсменов. Его слова передает ТАСС.

Также Овечкин затронул тему выбора состава сборной России, указывая, что окончательное решение о составе участников принимает главный тренер. «А насчет участия, думаю, здесь вопрос лучше задавать главному тренеру [сборной России], кого он видит в составе», — отметил хоккеист.

Ранее Овечкин обновил мировой рекорд по голам в НХЛ. Он довел число заброшенных шайб до 896.

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Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» и один из лидеров национальной сборной России Александр Овечкин выразил свою готовность выступить за сборную страны на зимней Олимпиаде. Однако, как отметил спортсмен, возможность участвовать в Играх зависит не от него, а от решений Международного олимпийского комитета. «От нас ничего не зависит. Здесь зависит от [Международного] олимпийского комитета, допустят нас или нет», — сказал Овечкин журналистам, подчеркивая, что решение о допуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх находится вне компетенции спортсменов. Его слова передает ТАСС. Также Овечкин затронул тему выбора состава сборной России, указывая, что окончательное решение о составе участников принимает главный тренер. «А насчет участия, думаю, здесь вопрос лучше задавать главному тренеру [сборной России], кого он видит в составе», — отметил хоккеист. Ранее Овечкин обновил мировой рекорд по голам в НХЛ. Он довел число заброшенных шайб до 896.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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