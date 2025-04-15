Число автобусов увеличат на нескольких маршрутах в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ввели летнее расписание для автобусных маршрутов №№ 63, 92, 94 и 95, которые курсируют до садовых участков и дач. Изменение предусматривает увеличение количества рейсов, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Летнее расписание позволит обеспечить транспортную доступность для горожан до садовых участков. Так, для удобства садоводов предусмотрено изменение четырех автобусных маршрутов: №№ 63, 92, 94 и 95», — пояснили там.
Ранее URA.RU сообщало о назначении на майские праздники дополнительных поездов из Екатеринбурга в Москву. Составы будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов.
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