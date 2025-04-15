15 апреля 2025

Число автобусов увеличат на нескольких маршрутах в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы будут чаще ходить до садовых участков
Автобусы будут чаще ходить до садовых участков Фото:

В Екатеринбурге ввели летнее расписание для автобусных маршрутов №№ 63, 92, 94 и 95, которые курсируют до садовых участков и дач. Изменение предусматривает увеличение количества рейсов, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Летнее расписание позволит обеспечить транспортную доступность для горожан до садовых участков. Так, для удобства садоводов предусмотрено изменение четырех автобусных маршрутов: №№ 63, 92, 94 и 95», — пояснили там.

Ранее URA.RU сообщало о назначении на майские праздники дополнительных поездов из Екатеринбурга в Москву. Составы будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов.

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В Екатеринбурге ввели летнее расписание для автобусных маршрутов №№ 63, 92, 94 и 95, которые курсируют до садовых участков и дач. Изменение предусматривает увеличение количества рейсов, рассказали в пресс-службе мэрии. «Летнее расписание позволит обеспечить транспортную доступность для горожан до садовых участков. Так, для удобства садоводов предусмотрено изменение четырех автобусных маршрутов: №№ 63, 92, 94 и 95», — пояснили там. Ранее URA.RU сообщало о назначении на майские праздники дополнительных поездов из Екатеринбурга в Москву. Составы будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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