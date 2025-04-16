Полиция Курской области прокомментировала сообщения о задержании экс-губернатора

В МВД Курской области не располагают информацией о задержании Смирнов
Полиция Курской области не располагает информацией о якобы задержании бывшего губернатора региона Алексея Смирнова. Об этом URA.RU сообщили в курском МВД.
«МВД Курской области не располагает этой информации», — сказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе в ответ на вопрос о задержании Смирнова. Полиция подтвердила данный факт в беседе с ТАСС и «Интерфакс».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.