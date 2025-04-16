Полиция Курской области прокомментировала сообщения о задержании экс-губернатора

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В МВД Курской области не располагают информацией о задержании Смирнов
В МВД Курской области не располагают информацией о задержании Смирнов Фото:

Полиция Курской области не располагает информацией о якобы задержании бывшего губернатора региона Алексея Смирнова. Об этом URA.RU сообщили в курском МВД.

«МВД Курской области не располагает этой информации», — сказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе в ответ на вопрос о задержании Смирнова. Полиция подтвердила данный факт в беседе с ТАСС и «Интерфакс». 

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Полиция Курской области не располагает информацией о якобы задержании бывшего губернатора региона Алексея Смирнова. Об этом URA.RU сообщили в курском МВД. «МВД Курской области не располагает этой информации», — сказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе в ответ на вопрос о задержании Смирнова. Полиция подтвердила данный факт в беседе с ТАСС и «Интерфакс». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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