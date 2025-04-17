Какие праздники отмечают 18 апреля: от Великой пятницы до дня радиолюбителя

В эту пятницу, 18 апреля, по всему миру отметят множество самых разных праздников. Православные христиане отметят Великую пятницу, в России вспомнят о победе Александра Невского, а по всему миру отпразднуют свой день радиолюбители. О том, какие праздники выпадают на 18 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Православные праздники 18 апреля 2025
Великая пятница
Великая пятница — один из самых значимых дней Страстной недели перед Пасхой. В этот день православные верующие вспоминают страдания и распятие Христа. Согласно священному писанию, именно в Страстную пятницу Иисуса схватили в Гефсиманском саду, а Понтий Пилат осудил его на смертную казнь. После этого начались мучения Христа, пока не отдал дух Богу.
В православных храмах в этот день совершается вечерня. Богослужение проходит в третьем часу дня — тогда, когда погиб Иисус Христос. В этот день верующие соблюдают строгий пост, посвящают день молитве и размышлениям о подвиге Спасителя.
День памяти преподобного Пуплия Египетского
18 апреля православная церковь чтит память преподобного Пуплия Египетского. Святой Пуплий жил в IV веке во время правления Юлиана Отступника. Согласно житие святого, когда император планировал начать военный поход против персов, он отправил беса проверить путь, по которому должно было отправиться войско. Однако преподобный Пуплий молитвой загородил дорогу дьяволу. Десять дней святой провел в молитве, пока бес не вернулся к императору и не доложил о своем поражении.
День памяти священномучеников Агафопода диакона и Феодула чтеца
Также в этот день православная церковь чтит память священномучеников Агафопода диакона и Феодула чтеца. Эти святые пострадали за веру Христову во времена гонений на христиан в IV веке. Старец Агафопод служил диаконом в церкви, а Феодул был чтецом. Когда император Диоклетиан объявил о гонениях на христиан, святые продолжили открыто проповедовать.
Сначала Агафопода и Феодула пытались подкупить, но христиане оказались непреклонны. Тогда их бросили в темницу, а затем казнили, скинув в море с камнями, привязанными к ногам. После этого верующие нашли мучеников на берегу в белых одеждах.
Народный праздник 18 апреля 2025
Федул Ветреник: приметы и традиции
В народном календаре 18 апреля называют Федулом Ветреником. Считалось, что в этот день приходят теплый весенний ветер, а с ним прилетают сверчки, бабочки-крапивницы и божьи коровки. На праздник было принято открывать окна нараспашку и говорить: «На Федула окно отворил — избу без дров натопил». Считалось, что это поможет спасти жилище от нечистой силы и проблем в семье.
Женщины в праздник старались постирать все вещи и повесить их сушиться на улице. В народе верили, что высушенное белье на ветру 18 апреля придаст бодрости человеку и вылечит его от всех болезней. Одежду, высушенную на Федула Ветреника, надевали на больных, чтобы они быстрее пошли на поправку.
В этот день традиционно наблюдали за погодой: считалось, что именно в это время весна окончательно вступает в свои права, а ветры становятся особенно сильными и переменчивыми. Например, если 18 апреля дует теплый ветер — лето будет жарким и урожайным. Холодный ветер предвещал прохладное лето с дождями.
Также в этот день старались не начинать важных дел, считая, что ветер может «унести удачу». Против ветра тоже старались не ходить, чтобы Федул не надул проблем.
Праздники в России 18 апреля 2025
День победы Александра Невского на Чудском озере
В России 18 апреля отмечают годовщину знаменитого Ледового побоища, состоявшегося в 1242 году. В этот день дружина князя Александра Невского одержала победу над немецкими рыцарями-крестоносцами на льду Чудского озера. Эта битва стала важным событием в истории России, продемонстрировав силу русского духа.
Праздник начали отмечать в 1995 году. День воинской славы должен напомнить жителям России о дне, когда русские войска сделали все, чтобы не допустить покорения свой страны и вернули государству отнятые территории.
Весенняя неделя добра
Также в России 18 апреля проходит Весенняя неделя добра — ежегодная акция добровольчества и благотворительности. В эти дни во многих городах страны организуются мероприятия по оказанию помощи нуждающимся, проходят экологические акции, благотворительные концерты и встречи волонтеров. Цель акции — привлечь внимание общества к важности взаимопомощи и добрых дел.
Международные праздники 18 апреля 2025
Всемирный день радиолюбителя
Ежегодно 18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя. Этот праздник впервые появился в 1925 году, когда в Париже создали Международный союз радиолюбителей, в который сейчас входят участники со всего мира. В этот день проводятся соревнования среди радиолюбителей по всему миру, встречи единомышленников, обмен опытом и знаниями. Радиолюбительство объединяет миллионы людей разных национальностей и возрастов.
Международный день памятников и исторических мест
18 апреля также отмечается Международный день памятников и исторических мест. Цель этого праздника — привлечь внимание общества к вопросам сохранения культурного наследия человечества. Во многих странах в этот день проходят экскурсии по историческим местам, выставки, конференции и другие мероприятия, направленные на защиту памятников культуры от разрушения и забвения.
Международный день жонглеров
Еще один необычный праздник — Международный день жонглеров, который отмечается ежегодно 18 апреля. В этот день жонглеры устраивают уличные представления, фестивали и мастер-классы для всех желающих попробовать себя в жонглировании. Праздник призван популяризировать этот номер и поздравить профессионалов, которые стали символом циркового искусства.
Знаменитости, родившиеся 18 апреля:
- Георгий Вицин (1917 – 2001) советский и российский актер;
- Натан Эйдельман (1930 – 1989) советский писатель и литературовед;
- Эдуард Ханок (1940) советский музыкант и композитор;
- Владимир Васильев (1940) российский артист балета;
- Эдгар Райт (1974) британский режиссер и сценарист.
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