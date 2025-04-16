Комтранс сообщил, когда откроется станция метро «Удельная» в Петербурге

В Петербурге станция метро «Удельная», закрытая на ремонтные работы летом 2024 года, готовится к открытию в апреле 2025 года. Об этом сообщил председатель комтранса Валентин Енокаев.
«Успеваем перед майскими праздниками открыть станцию метро „Удельная“», — сообщил председатель комтранса, в своем интервью РБК. Стоимость ремонтных работ составила около двух миллиардов рублей.
В дополнение к новостям о станции «Удельная», Енокаев также поделился планами на 2025 год, касающимися начала реконструкции станции «Парк Победы». Для этого проекта уже выбран подрядчик — компания «Эн-Системс», которой предстоит провести работы на сумму 3,3 миллиарда рублей. В рамках реконструкции планируется строительство нового вестибюля, и ожидается, что все работы будут завершены к 2027 году. По словам Енокаева, новые маршруты наземного транспорта вводиться не будут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.