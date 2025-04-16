16 апреля 2025

Комтранс сообщил, когда откроется станция метро «Удельная» в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость ремонтных работ составила около двух миллиардов рублей
Стоимость ремонтных работ составила около двух миллиардов рублей Фото:

В Петербурге станция метро «Удельная», закрытая на ремонтные работы летом 2024 года, готовится к открытию в апреле 2025 года. Об этом сообщил председатель комтранса Валентин Енокаев.

«Успеваем перед майскими праздниками открыть станцию метро „Удельная“», — сообщил председатель комтранса, в своем интервью РБК. Стоимость ремонтных работ составила около двух миллиардов рублей.

В дополнение к новостям о станции «Удельная», Енокаев также поделился планами на 2025 год, касающимися начала реконструкции станции «Парк Победы». Для этого проекта уже выбран подрядчик — компания «Эн-Системс», которой предстоит провести работы на сумму 3,3 миллиарда рублей. В рамках реконструкции планируется строительство нового вестибюля, и ожидается, что все работы будут завершены к 2027 году. По словам Енокаева, новые маршруты наземного транспорта вводиться не будут.

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В Петербурге станция метро «Удельная», закрытая на ремонтные работы летом 2024 года, готовится к открытию в апреле 2025 года. Об этом сообщил председатель комтранса Валентин Енокаев. «Успеваем перед майскими праздниками открыть станцию метро „Удельная“», — сообщил председатель комтранса, в своем интервью РБК. Стоимость ремонтных работ составила около двух миллиардов рублей. В дополнение к новостям о станции «Удельная», Енокаев также поделился планами на 2025 год, касающимися начала реконструкции станции «Парк Победы». Для этого проекта уже выбран подрядчик — компания «Эн-Системс», которой предстоит провести работы на сумму 3,3 миллиарда рублей. В рамках реконструкции планируется строительство нового вестибюля, и ожидается, что все работы будут завершены к 2027 году. По словам Енокаева, новые маршруты наземного транспорта вводиться не будут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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