Герасимов: 99,5 процента Курской области освобождены от ВСУ

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Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о ситуации в Курской области
Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о ситуации в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

От ВСУ на данный момент освобождены 99,5% территории Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам герасимова, шесть российских группировок ВС РФ наступают на 11 направлениях.

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От ВСУ на данный момент освобождены 99,5% территории Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам герасимова, шесть российских группировок ВС РФ наступают на 11 направлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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