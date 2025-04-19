Герасимов: 99,5 процента Курской области освобождены от ВСУ

Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о ситуации в Курской области
новость из сюжетаВС России выдавливают ВСУ из Курской области
От ВСУ на данный момент освобождены 99,5% территории Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам герасимова, шесть российских группировок ВС РФ наступают на 11 направлениях.
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