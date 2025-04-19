В Ялте более 12 тысяч человек остались без электричества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ялте, Виноградном и Массандре жители остались без света, сообщил Коринь
В Ялте, Виноградном и Массандре жители остались без света, сообщил Коринь Фото:

Более 12 тысяч жителей Ялты и близлежащих населенных пунктов остались без электричества из-за технологического нарушения в сетях «Крымэнерго». Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Коринь. По его словам, отключение затронуло город Ялта, село Виноградное и поселок городского типа Массандра.

«В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК „Крымэнерго“ произошло отключение абонентов в населенных пунктах городского округа Ялта: г. Ялта, с. Виноградное, пгт. Массандра. Обесточено: 76 ТП, 5834 точек поставок (12344 чел.)», — сообщил Коринь в своем telegram-канале. 

В настоящее время аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Специалисты «Крымэнерго» занимаются локализацией и устранением причин аварии в кратчайшие сроки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 12 тысяч жителей Ялты и близлежащих населенных пунктов остались без электричества из-за технологического нарушения в сетях «Крымэнерго». Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Коринь. По его словам, отключение затронуло город Ялта, село Виноградное и поселок городского типа Массандра. «В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК „Крымэнерго“ произошло отключение абонентов в населенных пунктах городского округа Ялта: г. Ялта, с. Виноградное, пгт. Массандра. Обесточено: 76 ТП, 5834 точек поставок (12344 чел.)», — сообщил Коринь в своем telegram-канале.  В настоящее время аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Специалисты «Крымэнерго» занимаются локализацией и устранением причин аварии в кратчайшие сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...