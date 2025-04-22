Власти разрешили строительство у дороги «Меридиан» в Советском районе Челябинска. Карта

Власти разрешили строить новый автосервис в Советском районе Челябинска
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Компания «Шининвест» планирует построить объект дорожного сервиса на участке 2 900 квадратов
Компания «Шининвест» планирует построить объект дорожного сервиса на участке 2 900 квадратов Фото:

Власти Челябинска разрешили компании «Шининвест» строить автосервис в Советском районе у дороги «Меридиан». Измененный проект с минимальным процентом застройки территории одобрен, сообщается в заключении на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объект дорожного сервиса на земельном участке с минимальным процентом застройки в зоне производственно-коммерческой деятельности. Объект расположен по адресу — автодорога „Меридиан“ в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

В Советском районе Челябинска вблизи дороги «Меридиан» компания «Шининвест» планирует построить одноэтажное здание под автосервис, площадь под застройку — 2900 квадратных метров. Градостроительная комиссия разрешила снизить коэффициент застройки на территории до 24%.

Земля принадлежит компании «Шининвест». Участок предназначен под строительство автомоек и шиномонтажных мастерских.

Кадастровая стоимость участка под застройку - более 12 миллионов рублей
Кадастровая стоимость участка под застройку - более 12 миллионов рублей
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Власти Челябинска разрешили компании «Шининвест» строить автосервис в Советском районе у дороги «Меридиан». Измененный проект с минимальным процентом застройки территории одобрен, сообщается в заключении на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объект дорожного сервиса на земельном участке с минимальным процентом застройки в зоне производственно-коммерческой деятельности. Объект расположен по адресу — автодорога „Меридиан“ в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. В Советском районе Челябинска вблизи дороги «Меридиан» компания «Шининвест» планирует построить одноэтажное здание под автосервис, площадь под застройку — 2900 квадратных метров. Градостроительная комиссия разрешила снизить коэффициент застройки на территории до 24%. Земля принадлежит компании «Шининвест». Участок предназначен под строительство автомоек и шиномонтажных мастерских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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