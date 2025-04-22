Власти Челябинска разрешили компании «Шининвест» строить автосервис в Советском районе у дороги «Меридиан». Измененный проект с минимальным процентом застройки территории одобрен, сообщается в заключении на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объект дорожного сервиса на земельном участке с минимальным процентом застройки в зоне производственно-коммерческой деятельности. Объект расположен по адресу — автодорога „Меридиан“ в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
В Советском районе Челябинска вблизи дороги «Меридиан» компания «Шининвест» планирует построить одноэтажное здание под автосервис, площадь под застройку — 2900 квадратных метров. Градостроительная комиссия разрешила снизить коэффициент застройки на территории до 24%.
Земля принадлежит компании «Шининвест». Участок предназначен под строительство автомоек и шиномонтажных мастерских.
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