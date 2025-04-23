В Пермском крае стали реже рожать

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В 2025 году в регионе появилось на свет 5 122 ребенка
В 2025 году в регионе появилось на свет 5 122 ребенка Фото:

В Пермском крае стали реже заводить детей. За первый квартал 2025 года на свет появилось на 5% меньше детей, чем годом ранее, следует из статистики краевого комитета ЗАГС.

«За первый квартал 2025 года в Пермском крае родилось 5 122 ребенка. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда на свет появилось 5 386 детей», — говорится на сайте краевого комитета ЗАГС.

Смертность в регионе снизилась на 2%. В январе-марте 2025 года скончались 8 939 человек, а годом ранее — 9 159.

Ранее URA.RU рассказывало, что количество разводов в Пермском крае сократилось на 36%. При этом число браков выросло на 15%.

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В Пермском крае стали реже заводить детей. За первый квартал 2025 года на свет появилось на 5% меньше детей, чем годом ранее, следует из статистики краевого комитета ЗАГС. «За первый квартал 2025 года в Пермском крае родилось 5 122 ребенка. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда на свет появилось 5 386 детей», — говорится на сайте краевого комитета ЗАГС. Смертность в регионе снизилась на 2%. В январе-марте 2025 года скончались 8 939 человек, а годом ранее — 9 159. Ранее URA.RU рассказывало, что количество разводов в Пермском крае сократилось на 36%. При этом число браков выросло на 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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