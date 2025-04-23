В Пермском крае стали реже рожать

В Пермском крае стали реже заводить детей. За первый квартал 2025 года на свет появилось на 5% меньше детей, чем годом ранее, следует из статистики краевого комитета ЗАГС.
«За первый квартал 2025 года в Пермском крае родилось 5 122 ребенка. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда на свет появилось 5 386 детей», — говорится на сайте краевого комитета ЗАГС.
Смертность в регионе снизилась на 2%. В январе-марте 2025 года скончались 8 939 человек, а годом ранее — 9 159.
Ранее URA.RU рассказывало, что количество разводов в Пермском крае сократилось на 36%. При этом число браков выросло на 15%.
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