Зубы, вода и слезы: что нельзя делать в день Антипа Водогона 24 апреля

На 24 апреля приходится немало праздников и памятных дат. В России в этот день поздравляют стоматологов, а православные чтут память святого Антипы — покровителя тех, кто страдает от зубной боли. Во всем мире вспоминают жертв геноцида армян и отмечают День солидарности молодежи. Какие традиции и запреты связаны с этим днем, что можно и чего категорически нельзя делать 24 апреля 2025 — в материале URA.RU.
Праздники в России 24 апреля
День российских стоматологов
Во всем мире, в том числе России, день стоматолога отмечают 9 февраля. Однако в России есть еще один особый день, когда стоматологи получают поздравления — 24 апреля. Эта дата связана с православной традицией и днем памяти святого Антипы, который считается покровителем стоматологов. Святой Антипа, живший в I веке, был учеником апостола Иоанна Богослова и первым епископом Пергамской церкви. По преданию, он обладал даром исцелять болезни, особенно зубные. Поэтому многие верующие обращаются к нему с молитвами при проблемах с зубами.
Праздники в мире 24 апреля 2025
Международный день солидарности молодежи
24 апреля — это день, когда молодежь со всего мира объединяется во имя солидарности и взаимопонимания. Праздник был установлен в 1957 году по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи и приурочен к завершению Бандунгской конференции, на которой азиатские и африканские страны сформулировали принципы мирного сосуществования. Главная цель праздника — преодолеть разделяющие нас барьеры: политические, культурные и религиозные, и объединить юношей и девушек в борьбе за мир и справедливость.
В советские времена 24 апреля проходили масштабные мероприятия: съезды, концерты и митинги. После распада СССР интерес к этому дню в России угас, но появился свой День молодежи, который отмечается в последнюю субботу июня.
День памяти жертв геноцида армян
24 апреля — это день траура и памяти для армян по всему миру. В этот день чтут память жертв геноцида армян, который произошел в Османской империи в период с 1915 по 1923 годы. Тогда сотни тысяч армян были убиты или подвергнуты депортации, голоду и болезням. По разным оценкам, погибло от 600 тысяч до 1,2 миллиона человек. Многие дети были насильно отобраны у родителей и принудительно обращены в ислам.
Геноцид армян признан более 30 странами, включая Россию. Однако Турция до сих пор отрицает эти события. В Ереване, столице Армении, установлен мемориальный комплекс «Цицернакаберд», посвященный памяти жертв.
Другие праздники 24 апреля
- Всемирный день защиты лабораторных животных: этот день напоминает о необходимости гуманного отношения к животным, используемым в научных исследованиях. Активисты призывают к альтернативным методам, которые исключают страдания животных.
- День космонавтики Китая: в этот день Китай отмечает свои достижения в области космических исследований. Первый китайский спутник был запущен 24 апреля 1970 года.
- День рождения газированной воды: любопытный праздник, посвященный изобретению газированной воды. Хотя точная дата изобретения не установлена, 24 апреля стало символическим днем для поклонников этого напитка.
Православный праздник 24 апреля 2025 года — Антип Водогон
Каждый год 24 апреля православные христиане вспоминают священномученика Антипу, ученика святого Иоанна Богослова и первого епископа Пергамской церкви. В народе этот день зовется Антип Водогон — не случайно: именно в это время на Руси реки выходили из берегов, и половодье достигало своего пика.
Священномученик Антипа жил в I веке, в эпоху жестоких гонений на христиан при императоре Нероне. Став епископом Пергама — крупнейшего культурного центра Малой Азии (там находилась знаменитая библиотека и алтарь Зевса), Антипа открыто обличал язычество, призывая горожан к истинной вере. Его проповеди были как огонь: храмы идолов пустели, люди шли ко Христу. Разъяренные жрецы обвинили святого в подрыве устоев, и его бросили в раскаленного медного быка — страшное орудие казни, где жертва умирала в агонии. Но даже в муках Антипа молился за своих мучителей. Именно поэтому его считают целителем зубных болезней и защитником от тяжких недугов.
Согласно преданию, после смерти святого из его мощей начало истекать благовонное миро, исцеляющее больных. С тех пор образ Антипы — символ несгибаемой веры перед лицом испытаний.
Предки связали имя святого с половодьем. В конце апреля талые воды разливались настолько, что порой смывали крестьянские хозяйства. Но в народе верили: «вода — ключ к урожаю». Говорили: «Антип воду распустил — хлеб народит». Если же реки стояли ледяными, это предвещало голодный год. Утром 24 апреля люди шли в церковь, молились Антипе о здоровье: от лихорадки, зубной боли, проблем со зрением. Особенно чтили его как скорого помощника при зубной муке. По поверьям, надо было приложить к зубу серебряную монету, проделать в ней дырку, привязать ниткой и повесить на икону Антипы. Считалось, что боль уйдет навсегда.
Что нельзя делать 24 апреля: строгие запреты
День Антипа Водогона считался неблагоприятным для полевых работ. Даже трогать семена было нельзя — иначе ростки не взойдут. В лес не ходили: верили, что проснувшиеся медведи голодны и свирепы. Зато хозяйки брались за генеральную уборку дома: выметали сор, мыли полы, чтобы привлечь достаток. Но мыть окна боялись — «нечисть заглянет и беды принесет».
Под запретом были:
- Стирка детского белья — «смоешь здоровье малыша».
- Рукоделие — все сшитое и сотканное быстро придет в негодность.
- Ссоры и месть — любое зло вернется вдвойне.
- Подсчет денег беременными — жди непредвиденных трат.
Зато покаяние в грехах 24 апреля приветствовалось: считалось, что очищение души открывает путь к удаче на весь год.
Народные приметы на 24 апреля — День Антипа Водогона
Красный восход солнца — к ветреному лету.
- Дождь 24 апреля — грибы будут уродиться корзинами.
- Распустилась верба — заморозкам конец.
- Мороз поутру — жди богатый урожай груздей.
Кто родился 24 апреля
Юрий Чернов. Советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Известен по фильму «Доживем до понедельника». Родился 24 апреля 1949 года.
- Юлиана Караулова. Российская певица, бывшая солистка группы «5sta Family», сольная исполнительница. Родилась 24 апреля 1988 года.
- Барбара Стрейзанд. Американская певица, актриса, режиссер и продюсер. Родилась 24 апреля 1942 года. Одна из самых успешных артисток в истории, обладательница множества наград, включая два «Оскара» и несколько «Грэмми».
- Ширли Маклейн. Американская актриса, певица, писательница, лауреат премии «Оскар». Родилась 24 апреля 1934 года.
- Жан-Поль Готье. Французский модельер и дизайнер, известный своими новаторскими коллекциями. Родился 24 апреля 1952 года.
Кто отмечает именины 24 апреля 2025
Антип — (от греч. «Антипа») означает «подобный отцу» или «вместо отца».
- Ефим — (от греч. «Евфимий») значит «благочестивый», «добрый», «благодушный».
- Иван — (от древнеевр. «Йоханан») переводится как «Бог милостив», «помилованный Богом».
- Николай — (от греч. «Николаос») обозначает «побеждающий народ», «победа народа».
- Петр — (от греч. «Петрос») значит «камень», «скала».
- Прохор — (от греч. «Прохорос») переводится как «предводитель хора», «руководящий хором».
- Яков — (от древнеевр. «Яаков») означает «пятка», «следующий по пятам», «заменяющий».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.