Песков рассказал, что сделает Россия, если США получат контроль над газопроводами в Европе

Песков: «Газпром» готов договариваться с новым владельцем газовой сети Украины
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Песков прокомментировал новую газовую сделку в Европе
Песков прокомментировал новую газовую сделку в Европе Фото:

Если Соединенные Штаты Америки получат контроль над газовой сетью, соединяющей Россию с Европой, ПАО «Газпром» готов рассмотреть возможность заключения контракта на поставку газа с новым владельцем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если новый владелец согласится подписать контракт с „Газпромом“, то почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали. „Газпром“ наверняка будет это обсуждать», — сказал Песков в интервью французскому изданию Point.

Ранее руководители крупных компаний Евросоюза начали обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа на фоне энергетического кризиса и зависимости от американских поставок. По данным СМИ, в ЕС отмечают проблемы с альтернативными поставщиками и рост расходов на энергию, что усиливает интерес к восстановлению сотрудничества с «Газпромом».

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Если Соединенные Штаты Америки получат контроль над газовой сетью, соединяющей Россию с Европой, ПАО «Газпром» готов рассмотреть возможность заключения контракта на поставку газа с новым владельцем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если новый владелец согласится подписать контракт с „Газпромом“, то почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали. „Газпром“ наверняка будет это обсуждать», — сказал Песков в интервью французскому изданию Point. Ранее руководители крупных компаний Евросоюза начали обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа на фоне энергетического кризиса и зависимости от американских поставок. По данным СМИ, в ЕС отмечают проблемы с альтернативными поставщиками и рост расходов на энергию, что усиливает интерес к восстановлению сотрудничества с «Газпромом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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