Если Соединенные Штаты Америки получат контроль над газовой сетью, соединяющей Россию с Европой, ПАО «Газпром» готов рассмотреть возможность заключения контракта на поставку газа с новым владельцем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если новый владелец согласится подписать контракт с „Газпромом“, то почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали. „Газпром“ наверняка будет это обсуждать», — сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
Ранее руководители крупных компаний Евросоюза начали обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа на фоне энергетического кризиса и зависимости от американских поставок. По данным СМИ, в ЕС отмечают проблемы с альтернативными поставщиками и рост расходов на энергию, что усиливает интерес к восстановлению сотрудничества с «Газпромом».
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