В Перми введут особые правила для фасадов домов на гостевом маршруте

Власти Перми введут особые правила для оформления фасадов домов на гостевом маршруте. Изменения внесут в правила благоустройства города.
«После проведения необходимых процедур, связанных с документацией, на фасадах домов улиц Малкова, Локомотивная, Окулова, Петропавловская Шоссе Космонавтов будет запрещено размещать вывески со внутренних сторон витрин. Кроме того, требования введут к воротам, калиткам, ограждениям, заборам. Будут учитывать и элементы благоустройства автостоянок», — сообщает ИА «Текст».
Также в 2025 году городские власти хотят провести дополнительное озеленение на этом маршруте для гостей краевой столицы. Будет обустроена непрерывная живая изгородь. отмечается, что новые правила направлены на повышение эстетического состояния территории Перми.
Ранее URA.RU сообщало о проекте закона, разрешающем органам местного самоуправления самостоятельно демонтировать вывески, которые портят архитектурный облик города. Всего в 2024 году в краевой столице было выявлено около 5 тысяч незаконных вывесок. Почти 800 из них были у киосков и ларьков.
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