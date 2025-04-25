Пьянов: к концу года доллар может подорожать до 100 рублей

К концу 2025 года курс доллара может достичь отметки в 100 рублей. Об этом рассказал первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы, как и Минэкономразвития, ориентируемся на трехзначные [цифры], возможно, приближающийся к 100 рублям за доллар курс к концу 2025 года», — сообщил Пьянов. Его слова передает ТАСС.
Министерство экономического развития Российской Федерации ранее озвучило прогноз, согласно которому к концу 2025 года курс доллара составит 98,7 рубля. Центробанк России (ЦБ РФ) установил официальный курс доллара США. На сегодняшний день он составляет 82,8559 рубля. По сравнению с 24 апреля американская валюта подорожала почти на 50 копеек. Ранее эксперты рассказали о том, что будет с долларом дальше и стоит ли покупать иностранную валюту уже сейчас.
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