Сотрудницу «Русского дома» в Киргизии отправили под домашний арест

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Суд изменил меру пресечения для подозреваемых
Суд изменил меру пресечения для подозреваемых Фото:

Задержанную сотрудницу «Русского дома» в Киргизии Наталью Секерину, а также других лиц, проходящих по делу о вербовке наемников для вооруженных сил иностранного государства, отправят под домашний арест. Об этом сообщает источник в киргизских силовых структурах.

«Все фигуранты этого дела после встречи главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбека Ташиева с послом России в республике Сергеем Вакуновым будут отпущены под домашний арест», — передает ТАСС слова источника. Там добавили, что следствие приняло решение о замене меры пресечения в отношении подозреваемых.

Ранее сотрудники спецслужб Кыргызстана задержали Секерину по подозрению в вербовке наемников. По этому делу задержали еще четырех человек, в том числе сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина.

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Задержанную сотрудницу «Русского дома» в Киргизии Наталью Секерину, а также других лиц, проходящих по делу о вербовке наемников для вооруженных сил иностранного государства, отправят под домашний арест. Об этом сообщает источник в киргизских силовых структурах. «Все фигуранты этого дела после встречи главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбека Ташиева с послом России в республике Сергеем Вакуновым будут отпущены под домашний арест», — передает ТАСС слова источника. Там добавили, что следствие приняло решение о замене меры пресечения в отношении подозреваемых. Ранее сотрудники спецслужб Кыргызстана задержали Секерину по подозрению в вербовке наемников. По этому делу задержали еще четырех человек, в том числе сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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