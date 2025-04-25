Сотрудницу «Русского дома» в Киргизии отправили под домашний арест

Задержанную сотрудницу «Русского дома» в Киргизии Наталью Секерину, а также других лиц, проходящих по делу о вербовке наемников для вооруженных сил иностранного государства, отправят под домашний арест. Об этом сообщает источник в киргизских силовых структурах.
«Все фигуранты этого дела после встречи главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбека Ташиева с послом России в республике Сергеем Вакуновым будут отпущены под домашний арест», — передает ТАСС слова источника. Там добавили, что следствие приняло решение о замене меры пресечения в отношении подозреваемых.
Ранее сотрудники спецслужб Кыргызстана задержали Секерину по подозрению в вербовке наемников. По этому делу задержали еще четырех человек, в том числе сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина.
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