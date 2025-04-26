Служба внешней разведки Украины (СЗРУ) заявила, что Россия присвоила сказочного персонажа Колобка, назвав его исконно украинским. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook (владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России).
«Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок», — говорится в сообщении. Поводом для обвинений стала презентация пластилинового мультфильма «Колобок» на фестивале в Рабате, Марокко.
Мероприятие организовали ассоциация русскоязычных женщин в Марокко и Русский дом. СЗРУ утверждает, что Колобок является украинским персонажем, ссылаясь на отсутствие слова «коло» в современном русском языке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.