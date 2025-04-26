Служба внешней разведки Украины обвинила Россию в воровстве Колобка

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Украинская разведка считает, что Россия присвоила сказку «Колобок»
Украинская разведка считает, что Россия присвоила сказку «Колобок» Фото:

Служба внешней разведки Украины (СЗРУ) заявила, что Россия присвоила сказочного персонажа Колобка, назвав его исконно украинским. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook (владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России).

«Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок», — говорится в сообщении. Поводом для обвинений стала презентация пластилинового мультфильма «Колобок» на фестивале в Рабате, Марокко.

Мероприятие организовали ассоциация русскоязычных женщин в Марокко и Русский дом. СЗРУ утверждает, что Колобок является украинским персонажем, ссылаясь на отсутствие слова «коло» в современном русском языке.

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Служба внешней разведки Украины (СЗРУ) заявила, что Россия присвоила сказочного персонажа Колобка, назвав его исконно украинским. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook (владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России). «Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок», — говорится в сообщении. Поводом для обвинений стала презентация пластилинового мультфильма «Колобок» на фестивале в Рабате, Марокко. Мероприятие организовали ассоциация русскоязычных женщин в Марокко и Русский дом. СЗРУ утверждает, что Колобок является украинским персонажем, ссылаясь на отсутствие слова «коло» в современном русском языке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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