Убивал 10 лет: что известно о пермском маньяке Белорусцеве

Пермский маньяк Белорусцев был маргиналом и убил десятки людей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Станислав Белорусцев осужден на пожизненное лишение свободы
Станислав Белорусцев осужден на пожизненное лишение свободы Фото:

Серийный убийца из Краснокамска Пермского края Станислав Белорусцев дал признательные показания оп делу об убийстве двух подростков. Он отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» и периодически сознается в страшных преступлениях. URA.RU собрало воедино все, что известно о Белорусцеве и его преступном прошлом.

Детство и юность

О детстве Белорусцева практически ничего неизвестно. Он родился в 1967 году в Краснокамске. Там же вырос. С юности, примерно с 1980-х годов он начал вести маргинальный образ жизни. Нигде не работал. Пил алкоголь. На жизнь зарабатывал кражами и другими преступлениями.

Убийства

Лишать людей жизни Белорусцев начал в 1999 году. Его задержали в 2009 году. Тогда он был признан виновным в том, что убил трех человек. Пермяка отправили в «Черный дельфин». Примерно каждые три года он сознается в новых убийствах. Также он регулярно просит отменить ему пожизненный приговор. В качестве аргументов приводит то, что намеревался запутать следователей и хотел «поиграть» с ними.

По словам самого Белорусцева, его первой жертвой стала случайная прохожая. Он ограбил ее, а потом зарезал. В 2004 году он снова убил человека. Преступление было раскрыто позже благодаря анализу ДНК. Некоторых жертв он расчленял. Об этом впоследствии подробно рассказывал на следственных экспериментах, удивляя правоохранителей отличной памятью.

В 2010 году Белорусцева судили за то, что он убил мужа с женой и их несовершеннолетнюю дочь. Все произошло в 2009 году. Белорусцев, погибшие и еще пара человек распивали алкоголь в гостях. Хозяев квартиры в итоге и убили. В процессе пьянки собутыльники вспомнили старый конфликт и зарезали семью. Именно Белорусцев тогда добил людей гантелей. Поначалу он отрицал свою вину, но позже дал признательные показания.

В 2013 году Белорусцев признался в том, что убил в Краснокамске пенсионерку. Также стало известно, что является виновником гибели двух своих собутыльников. Уже тогда он вел маргинальный образ жизни, нигде не работал.

В 2023 году Белорусцев сознался, что 3 января 2004 убил в Краснокамске девушку. В момент убийства в квартире находилась не только жертва, но и девушка Белорусцева. Перед тем как расправиться со своей знакомой, убийца отправил сожительницу в туалет. Пока она там была, изнасиловал гостью и задушил ее шарфом. После убийства он снял с погибшей золотые серьги, забрал мобильный телефон и 400 рублей. Свою сожительницу он так запугал, что та молчала и не давала показаний 20 лет.

Последнее признание

Сейчас Белорусцеву 58 лет. Известно, что он убил более 15 человек. Не так давно он дал признательные показания и сообщил, что в марте 2004 года убил двух братьев. На момент совершения преступления погибшим было 15 и 17 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Серийный убийца из Краснокамска Пермского края Станислав Белорусцев дал признательные показания оп делу об убийстве двух подростков. Он отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» и периодически сознается в страшных преступлениях. URA.RU собрало воедино все, что известно о Белорусцеве и его преступном прошлом. Детство и юность О детстве Белорусцева практически ничего неизвестно. Он родился в 1967 году в Краснокамске. Там же вырос. С юности, примерно с 1980-х годов он начал вести маргинальный образ жизни. Нигде не работал. Пил алкоголь. На жизнь зарабатывал кражами и другими преступлениями. Убийства Лишать людей жизни Белорусцев начал в 1999 году. Его задержали в 2009 году. Тогда он был признан виновным в том, что убил трех человек. Пермяка отправили в «Черный дельфин». Примерно каждые три года он сознается в новых убийствах. Также он регулярно просит отменить ему пожизненный приговор. В качестве аргументов приводит то, что намеревался запутать следователей и хотел «поиграть» с ними. По словам самого Белорусцева, его первой жертвой стала случайная прохожая. Он ограбил ее, а потом зарезал. В 2004 году он снова убил человека. Преступление было раскрыто позже благодаря анализу ДНК. Некоторых жертв он расчленял. Об этом впоследствии подробно рассказывал на следственных экспериментах, удивляя правоохранителей отличной памятью. В 2010 году Белорусцева судили за то, что он убил мужа с женой и их несовершеннолетнюю дочь. Все произошло в 2009 году. Белорусцев, погибшие и еще пара человек распивали алкоголь в гостях. Хозяев квартиры в итоге и убили. В процессе пьянки собутыльники вспомнили старый конфликт и зарезали семью. Именно Белорусцев тогда добил людей гантелей. Поначалу он отрицал свою вину, но позже дал признательные показания. В 2013 году Белорусцев признался в том, что убил в Краснокамске пенсионерку. Также стало известно, что является виновником гибели двух своих собутыльников. Уже тогда он вел маргинальный образ жизни, нигде не работал. В 2023 году Белорусцев сознался, что 3 января 2004 убил в Краснокамске девушку. В момент убийства в квартире находилась не только жертва, но и девушка Белорусцева. Перед тем как расправиться со своей знакомой, убийца отправил сожительницу в туалет. Пока она там была, изнасиловал гостью и задушил ее шарфом. После убийства он снял с погибшей золотые серьги, забрал мобильный телефон и 400 рублей. Свою сожительницу он так запугал, что та молчала и не давала показаний 20 лет. Последнее признание Сейчас Белорусцеву 58 лет. Известно, что он убил более 15 человек. Не так давно он дал признательные показания и сообщил, что в марте 2004 года убил двух братьев. На момент совершения преступления погибшим было 15 и 17 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...