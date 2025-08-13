Убивал 10 лет: что известно о пермском маньяке Белорусцеве

Серийный убийца из Краснокамска Пермского края Станислав Белорусцев дал признательные показания оп делу об убийстве двух подростков. Он отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» и периодически сознается в страшных преступлениях. URA.RU собрало воедино все, что известно о Белорусцеве и его преступном прошлом.
Детство и юность
О детстве Белорусцева практически ничего неизвестно. Он родился в 1967 году в Краснокамске. Там же вырос. С юности, примерно с 1980-х годов он начал вести маргинальный образ жизни. Нигде не работал. Пил алкоголь. На жизнь зарабатывал кражами и другими преступлениями.
Убийства
Лишать людей жизни Белорусцев начал в 1999 году. Его задержали в 2009 году. Тогда он был признан виновным в том, что убил трех человек. Пермяка отправили в «Черный дельфин». Примерно каждые три года он сознается в новых убийствах. Также он регулярно просит отменить ему пожизненный приговор. В качестве аргументов приводит то, что намеревался запутать следователей и хотел «поиграть» с ними.
По словам самого Белорусцева, его первой жертвой стала случайная прохожая. Он ограбил ее, а потом зарезал. В 2004 году он снова убил человека. Преступление было раскрыто позже благодаря анализу ДНК. Некоторых жертв он расчленял. Об этом впоследствии подробно рассказывал на следственных экспериментах, удивляя правоохранителей отличной памятью.
В 2010 году Белорусцева судили за то, что он убил мужа с женой и их несовершеннолетнюю дочь. Все произошло в 2009 году. Белорусцев, погибшие и еще пара человек распивали алкоголь в гостях. Хозяев квартиры в итоге и убили. В процессе пьянки собутыльники вспомнили старый конфликт и зарезали семью. Именно Белорусцев тогда добил людей гантелей. Поначалу он отрицал свою вину, но позже дал признательные показания.
В 2013 году Белорусцев признался в том, что убил в Краснокамске пенсионерку. Также стало известно, что является виновником гибели двух своих собутыльников. Уже тогда он вел маргинальный образ жизни, нигде не работал.
В 2023 году Белорусцев сознался, что 3 января 2004 убил в Краснокамске девушку. В момент убийства в квартире находилась не только жертва, но и девушка Белорусцева. Перед тем как расправиться со своей знакомой, убийца отправил сожительницу в туалет. Пока она там была, изнасиловал гостью и задушил ее шарфом. После убийства он снял с погибшей золотые серьги, забрал мобильный телефон и 400 рублей. Свою сожительницу он так запугал, что та молчала и не давала показаний 20 лет.
Последнее признание
Сейчас Белорусцеву 58 лет. Известно, что он убил более 15 человек. Не так давно он дал признательные показания и сообщил, что в марте 2004 года убил двух братьев. На момент совершения преступления погибшим было 15 и 17 лет.
