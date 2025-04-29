Трамп заявил о завершающем этапе конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине близится к своему завершению. Об этом он сообщил в ходе интервью порталу Atlantic.
«Посмотрим, что произойдет в течение следующего периода, который займет примерно неделю. Мы подошли к завершающему этапу [конфликта на Украине]. И опять же, этот конфликт [экс-президента США Джо] Байдена. Я не собираюсь обременять себя этим, я не хочу обременять себя этим. Это ужасная война. Этого никогда не должно было случиться», — сказал Трамп в разговоре с главным редактором Atlantic Джеффри Голдбергом. Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, вооруженное противостояние на Украине можно было бы предотвратить и оно бы не началось, если бы ситуация находилась полностью в его ведении.
В ходе этой же беседы американский лидер заявил о том, что спасает Украину. Он считает, что страна довольно скоро может быть «сокрушена».
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