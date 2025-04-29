Трамп заявил о завершающем этапе конфликта на Украине

Трамп: мы подошли к завершающему этапу украинского конфликта
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Трамп заявил, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе
Трамп заявил, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе Фото:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине близится к своему завершению. Об этом он сообщил в ходе интервью порталу Atlantic.

«Посмотрим, что произойдет в течение следующего периода, который займет примерно неделю. Мы подошли к завершающему этапу [конфликта на Украине]. И опять же, этот конфликт [экс-президента США Джо] Байдена. Я не собираюсь обременять себя этим, я не хочу обременять себя этим. Это ужасная война. Этого никогда не должно было случиться», — сказал Трамп в разговоре с главным редактором Atlantic Джеффри Голдбергом. Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, вооруженное противостояние на Украине можно было бы предотвратить и оно бы не началось, если бы ситуация находилась полностью в его ведении.

В ходе этой же беседы американский лидер заявил о том, что спасает Украину. Он считает, что страна довольно скоро может быть «сокрушена».

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине близится к своему завершению. Об этом он сообщил в ходе интервью порталу Atlantic. «Посмотрим, что произойдет в течение следующего периода, который займет примерно неделю. Мы подошли к завершающему этапу [конфликта на Украине]. И опять же, этот конфликт  [экс-президента США Джо] Байдена. Я не собираюсь обременять себя этим, я не хочу обременять себя этим. Это ужасная война. Этого никогда не должно было случиться», — сказал Трамп в разговоре с  главным редактором Atlantic Джеффри Голдбергом. Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, вооруженное противостояние на Украине можно было бы предотвратить и оно бы не началось, если бы ситуация находилась полностью в его ведении. В ходе этой же беседы американский лидер заявил о том, что спасает Украину. Он считает, что страна довольно скоро может быть «сокрушена».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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