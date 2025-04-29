Российского историка Грозина не пустили в Казахстан

Андрею Грозину, кандидату исторических наук, было отказано во въезде на территорию Казахстана без объяснения причин. Об этом рассказали в пресс-службе российского Института стран СНГ.
«Попытки установления причин отказа во въезде ни к чему не привели. В ночь на понедельник, 28 апреля, Андрей Грозин вынужден был вернуться в Москву [из Казахстана]», — сообщили в пресс-службе. Их слова приводит РБК.
Грозин планировал посетить Казахстан для участия в мероприятии, посвященном анализу проблем в российско-казахстанских отношениях, намеченном на 28 апреля. Кроме того, на 29 апреля у него было запланировано выступление на круглом столе, посвященном вопросам сотрудничества России и Казахстана в области безопасности и гуманитарных инициатив. Однако 27 апреля при прохождении паспортного контроля в Астане ему было отказано во въезде на территорию страны.
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