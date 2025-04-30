В ЕС подтвердили запрет на ввоз евро в Россию

Суд ЕС подтвердил, что ввоз наличных евро в Россию для медицинских нужд запрещен
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Запрет на ввоз наличных евро в Россию сохраняется
Запрет на ввоз наличных евро в Россию сохраняется Фото:
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Запрет на ввоз наличных евро в Россию, даже если эти средства предназначены для медицинских нужд, остается в силе. Такое решение было принято Европейским судом общей юрисдикции.

«Запрет на ввоз в Россию купюр евро или другой валюты стран ЕС применим и для случаев, когда эти средства предназначены для оплаты услуг здравоохранения», — передает решение суда ТАСС. Отмечается, что такое заключение было принято после случая в аэропорту Франкфурта у пассажирки, летевшей транзитом в Россию, были изъяты 15 тысяч евро, предназначенные для стоматологических услуг.

Судебный иск был подан немецкими властями, которые утверждали, что запрет действует из-за якобы «риска использования этих средств для финансирования СВО на Украине». Запрет на ввоз евро в Россию был введен в 2022 году и зафиксирован в «Официальном журнале ЕС».

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Запрет на ввоз наличных евро в Россию, даже если эти средства предназначены для медицинских нужд, остается в силе. Такое решение было принято Европейским судом общей юрисдикции. «Запрет на ввоз в Россию купюр евро или другой валюты стран ЕС применим и для случаев, когда эти средства предназначены для оплаты услуг здравоохранения», — передает решение суда ТАСС. Отмечается, что такое заключение было принято после случая в аэропорту Франкфурта у пассажирки, летевшей транзитом в Россию, были изъяты 15 тысяч евро, предназначенные для стоматологических услуг. Судебный иск был подан немецкими властями, которые утверждали, что запрет действует из-за якобы «риска использования этих средств для финансирования СВО на Украине». Запрет на ввоз евро в Россию был введен в 2022 году и зафиксирован в «Официальном журнале ЕС».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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