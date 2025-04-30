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23:22
РБК: Чубайс попросил суд снять арест с его имущества
23:04
Зеленский отдал приказ по баллистическим ракетам
22:47
В США обвинили Германию в «замаскированной тирании»
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Штурм Красноармейска, «полоса безопасности» и беспокойство ООН — главные новости спецоперации к вечеру 2 мая
22:45
Автоэксперты предрекли рост цен на поддержанные автомобили по одной причине
22:40
В Германии автомобиль въехал в толпу людей
22:40
Менее половины немцев поддерживают Мерца на посту канцлера Германии
Американцы отреагировали на заявление Трампа о победе США во Второй Мировой войне
22:38
Стало известно, кто станет кандидатом на пост советника Трампа по нацбезопасности
22:34
Зеленский сделал заявление о новых F-16
22:33
За срыв плана мобилизации будут судить военкома на Украине
Симпатизирующую России «Альтернативу для Германии» признали экстремистской в ФРГ: что известно о партии
22:29
«Росатом» хочет вернуться к строительству АЭС в Калининградской области
22:22
Microsoft отменяет пароли для пользователей ПК
1
22:10
Спасатели МЧС пострадали при атаке дронов ВСУ в Горловке
«Я воюю, чтобы ты спокойно жил»: исповедь офицера, променявшего офис на СВО
22:00
Как «Темная ночь» стала молитвой солдатской души: история песни, которую помнит вся Россия
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22:00
Побег в Голливуд, буддизм и скандал с сыном: Наталье Андрейченко — 69 лет
21:55
Овечкин не попал в финал престижной премии после рекорда
Как создавалась легендарная песня «Катюша», которую обожали советские бойцы
21:53
Популярный курорт погрузился во тьму после отключения электричества. Видео
21:40
«Добиться этого сложно»: адвокат Жорин оценил намерение Орбакайте оспаривать в суде запрет Латвии
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21:22
Москвичам пообещали заморозки после аномального снегопада
Машины завалило деревьями после разрушительного снегопада в Москве. Фоторепортаж
20:55
«Ей вдвойне неприятно»: продюсер оценил слова запрещенной в Латвии Орбакайте
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20:55
«Юмор, веселье и хорошее настроение»: топ-10 лучших комедийных сериалов
20:51
Принц Гарри проиграл суд своей же охране
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Несчастная жизнь с Прилучным, слухи о богатом любовнике и новый статус: Агата Муцениеце выходит замуж
20:32
Российский офицер три недели сдерживал натиск ВСУ под Курском, сжигая вражескую технику
1
20:02
Трамп поручил сократить расходы Пентагона
2
19:54
Трамп задумал вывести из эксплуатации МКС
6
ВСУ атаковали запорожский Энергодар, было не менее трех взрывов: карта СВО на 2 мая
19:46
Психолог указала на необычную деталь отношений Семенович с женатым мужчиной
5
19:46
Один из богатейших людей Норвегии попал в смертельную аварию в Польше
2
19:42
Захарова ответила на слова Трампа о том, кто победил во Второй мировой войне
3
Похолодало в Московской области, столице и комментариях в соцсетях: майская непогода чуть не рассорила россиян
19:35
Bloomberg: команда Трампа подготовила варианты давления на Россию
10
19:27
Tefal подала в суд на блогера-психолога Веронику Степанову
1
19:26
В ООН обеспокоились сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине
3
Стелы, флаги и знамена: российские города преображаются к празднованию 80-летия Победы. Фоторепортаж
19:14
Трампу предложили вспомнить «хотя бы одну победу США» масштаба Курской битвы или взятия Берлина
8
19:01
В Дагестане загорелось здание Дагпотребсоюза
18:45
Песни о войне спели Shaman, Газманов и Гагарина: российские музыканты выпустили альбом «Музыка Победы»
5
Над Рейхстагом реет красное знамя: семь дней до Великой Победы
18:36
На юге Чили произошло серьезное землетрясение, есть угроза цунами. Скрин
18:26
Зеленскому напомнили об обязательствах Украины перед Европой по ресурсам
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18:03
В России дошкольники в военной форме провели парад. Видео
Одесская Хатынь: со дня трагедии в Доме профсоюзов прошло 11 лет — что выяснилось за это время и кто виноват
17:46
Тысячи военных США готовятся к параду в честь дня рождения Трампа
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17:38
Задержан организатор прогулок по Сулакскому каньону, где погибла туристка
17:35
В Европе изымут около 3 млрд евро замороженных активов России
23
Московскую область и столицу завалило снегом: города остались без света, а люди — без транспорта. Фоторепортаж
17:31
ДНК-тест может спасти жизнь вашего питомца: ветеринар раскрыл, что может рассказать генетический анализ
17:27
Жители Одессы несут цветы к мемориалу полусотне погибшим 11 лет назад в Доме профсоюзов
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17:26
День солнца, молитвы и сладостей: кто празднует и чего нельзя делать 3 мая
В небе над Россией уничтожено свыше сотни украинских дронов: карта атаки БПЛА на 2 мая
17:26
«Скоро наиграются друг с другом»: телеведущий высказался о романе Бузовой и Майами
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17:21
В Московской области задержали поезда из-за снегопада и падения деревьев
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17:00
Медведев связал признание АдГ экстремисткой в Германии с ее высокими рейтингами
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Неласковый май: Московскую область и столицу завалило снегом. Фото, видео
16:44
Релиз игры GTA VI перенесли на год: разработчик Rockstar сделал заявление
16:36
Путин ответил на вопрос «Жалеет ли он, что стал президентом»
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16:35
На Западе придумали новое клише о «страшных русских»
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Как отдыхаем в мае 2025 года. Инфографика
16:35
Культурные сокровища в годы войны: как музеи спасали наследие страны от нацистов
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16:24
Путин рассказал, кто его будит по утрам
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16:16
Зарубин показал, как выглядит кухня Путина. Видео
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«Майские» с сюрпризом: какая погода ждет россиян в праздники
16:10
Хинштейн сообщил о работе ПВО в Курской области
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15:53
Украинские ученые решили создать в Чернобыле фермы
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15:51
Володин: европейские государства превращаются в тоталитарные режимы
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Атака на Севастополь и рекордная пробка на Крымском мосту: что пережили жители полуострова в ночь на 2 мая
15:49
В России введут ГОСТ на колеса для машин
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15:39
«Урод»: Пригожин ответил Гордону*, оскорбившему Валерию
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15:38
Илон Маск: чиновники США тратят миллионы денег граждан на вечеринки на стадионах
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15:38
ВСУ атаковали Курскую область
7
15:34
Отпуск без долгов и стресса: экономист рассказал, как правильно копить деньги на отдых
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15:29
«Соревнуется с Прилучным»: известный телеведущий раскрыл, что стоит за предложением Дранга Муцениеце
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15:24
Волонтеры «Молодой Гвардии» ЕР почтили память погибших в Доме профсоюзов. Фото
15:16
Депутат Иванов призвал Малахова отдать 1,5 млн рублей нуждающимся участникам СВО
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15:03
Автоэксперт Моржаретто: в России рекордно подешевели автомобили
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14:53
Арестович* раскрыл схему Зеленского по устранению конкурентов перед выборами
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14:47
ВСУ ударили артиллерией по Энергодару
14:45
Российский флот уничтожил американский катер в Черном море
14:42
Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ
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14:42
Власти Украины подали на ратификацию соглашение инвестиционного фонда с США
14:37
Умер экс-участник «Арии»
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14:35
Сталинградскую битву преподают школьникам Молдавии как «катастрофу»
7
14:32
Стало известно, куда Зеленский готовит побег с Украины
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14:25
Алаудинов: участники курской операции «Поток» возвращаются в бой
14:19
Российские войска освободили четыре населенных пункта
2
14:17
Чемпион Васильев призвал отправить Гашека на лечение из-за слов о Медведеве
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14:13
Россия создает «полосу безопасности» после освобождения Курской области
14:05
На Западе узнали о конфликте между Зеленским и националистами
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14:04
Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу
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13:57
В Британии рассказали, как Зеленский «заманил» Трампа помогать Украине
13:41
В Монако задержали сына экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева
13:38
Партию АдГ признали экстремистской в Германии
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13:28
На Западе нашли объяснение попыткам Трампа сблизиться с Россией
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13:23
Тело российского бизнес-коуча нашли с пакетом на голове в отеле на Бали
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13:14
Губернатор Севастополя сообщил о самой массированной атаке ВСУ в 2025 году
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13:04
Названа истинная причина запрета Орбакайте на въезд в Латвию
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12:59
Посол Украины возмутился концертом ко дню Победы в Австрии
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12:46
Явлинский: США тайно сорвали экономические реформы в 1990-х
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12:29
Россияне смогут установить самозапрет на услуги мобильной связи
12:17
В Латвии хотят запретить русский язык в банковских приложениях
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12:14
Московскую область и столицу в мае завалило рекордным количеством снега: онлайн-трансляция
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12:00
Как уберечь животных от клещей: советы ветеринара
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11:56
В Дагестане задержали женщину, готовившую теракт 9 мая
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11:52
Что подарить ветеранам на 9 Мая 2025: идеи подарков и поздравлений
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11:51
NYT: Зеленский выбрался из «немилости» Трампа
11:50
В Ивановской области перевернулся автобус, водитель погиб
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11:45
Губернатор Воробьев: 26 тысяч человек остались без электричества из-за снегопада
11:40
В Запорожье загорелся локомотиво-ремонтный завод
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11:31
В Москве из-за снегопада остановлено движение поездов
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11:25
Трамп лишил работы мужа Камалы Харрис, отдав его должность сыну Уиткоффа
11:17
Дачников предостерегли от ошибки, способной загубить удобрения
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11:10
«Все ради ничего»: сбежавший из России блогер разочаровался в эмиграции
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10:58
Неизвестный поджег дверь квартиры сбежавшего из России рэпера Лигалайза*
10:47
Юрист Гусятников: после майских праздников пройдет перерасчет услуг ЖКХ
10:43
В Госдуме предложили ввести выплаты и льготы для новой категории россиян
10:40
Суд арестовал россиянина по делу о госизмене
10:36
Первые весенние грибы 2025: где собирать и как готовить
10:30
Командир 11-й бригады ВДВ рассказал о звонке Путина
10:23
Судно с гуманитарным грузом для сектора Газа начало тонуть после атаки БПЛА
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10:10
Боец штурмовой бригады рассказал, остались ли в Курской области ВСУшники
09:56
Военные аналитики: ВСУ готовят высадку десанта в Крыму
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09:35
Россиян предупредили о штрафах за мытье машин в неположенном месте
09:30
Участник событий в Одессе: людей в Доме профсоюзов добивали топорами
09:24
Магнитная буря 3 мая 2025 года: что происходит на Солнце и чего ждать
09:19
Над Россией сбили 121 беспилотник ВСУ
09:11
Юрист Хаминский: Ротару придется заплатить за продажу квартиры в Москве
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09:05
Охранникам разрешили открывать огонь по беспилотникам
08:45
В Госдуме хотят обязать электросамокатчиков заключать договор ОСАГО
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08:42
В Гданьске заметили 20 тысяч солдат НАТО, их могут перебросить к Калининграду
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08:35
Мирошник: ЕСПЧ дал фундамент для наказания виновных в трагедии в Одессе
08:29
Трамп раскрыл секрет успешных людей
08:19
В молдавском учебнике солдат Красной армии назвали оккупантами
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Подмосковье и столицу завалило снегом. Фото, видео
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В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров
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Трамп объявил 8 мая Днем Победы
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07:56
«Никто не был близок по храбрости»: Трамп заявил, что США выиграли во Второй мировой войне
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В британских вузах закрыли украинские сообщества за покупку дронов для ВСУ
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Спецпредставитель Путина: РФ готова содействовать талибам в борьбе с терроризмом
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В Иркутске подростки напали с ножом на водителя автобуса за замечание
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МО РФ хочет взыскать с космического центра имени Хруничева свыше 211 млн рублей
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Дуров устроил шоу из дронов в Дубае. Видео
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07:02
Украинцев возмутила сцена с буквой Z в новом фильме Marvel
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Reuters: США и Украина получат выгоду от сделки по ресурсам лишь через 20 лет
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Израиль нанес удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске
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Движение по Крымскому мосту перекрыли после атаки БПЛА на полуостров
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Тело мужчины нашли под завалами на шахте в Кузбассе
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Рубио: Украина не сможет «сдвинуть Россию» к границам 2014 года
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06:24
Рубио: Россия и Украина стали ближе к урегулированию
06:19
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью «виртуальных карт»
06:18
В России расширили перечень претендующих на статус ветерана боевых действий
05:56
Минфин и ЦБ готовят меры поддержки для долгосрочных сбережений россиян
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05:55
Юрист Билялова предупредила россиян о штрафах за мусор на дачах
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05:26
Суд запретил вводить комиссии по кредитным картам россиян
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