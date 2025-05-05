Депутат Госдумы Лантратова помогает жителям челябинского поселка провести газ

Депутат Государственной Думы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова помогает жителям челябинского поселка КПЗиС оформлять документы на свои дома, чтобы провести газ. Об этом Лантратова сообщила в своем telegram-канале.
«В мою приемную за помощью обратились жители частного сектора челябинского поселка КПЗиС. Они сообщили, что полным ходом идут работы по прокладке газопровода к домам, но завести газ в дома у них не получается, так как отсутствуют правоустанавливающие документы на дома и земельные участки. Ранее выданные выписки из похозяйственной книги, не имеют юридической силы, так как выданы с нарушением законодательства», — сообщила Лантратова.
Первой из обратившихся в приемной депутата помогли составить исковое заявление в суд и оказали всю необходимую юридическую помощь. Суд встал на сторону женщины, удовлетворив ее требования в полном объеме и признав за ней право собственности на индивидуальный жилой дом.
«Это маленькая победа пока еще в большой проблеме жителей поселка КПЗиС, но очень значимая. Ведь уже сейчас остальные жители, вооружившись положительной судебной практикой, тоже отправились в суд отстаивать свои права», — добавила Лантратова.
Лантратова в Госдуме является депутатом от Челябинской области. В 2021 году она получила депутатский мандат по спискам «Справедливой России».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!