Депутат Госдумы Лантратова помогает жителям челябинского поселка провести газ

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Яна Лантратова помогает жителям через суд оформить дома в собственность
Яна Лантратова помогает жителям через суд оформить дома в собственность Фото:

Депутат Государственной Думы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова помогает жителям челябинского поселка КПЗиС оформлять документы на свои дома, чтобы провести газ. Об этом Лантратова сообщила в своем telegram-канале.

«В мою приемную за помощью обратились жители частного сектора челябинского поселка КПЗиС. Они сообщили, что полным ходом идут работы по прокладке газопровода к домам, но завести газ в дома у них не получается, так как отсутствуют правоустанавливающие документы на дома и земельные участки. Ранее выданные выписки из похозяйственной книги, не имеют юридической силы, так как выданы с нарушением законодательства», — сообщила Лантратова.

Первой из обратившихся в приемной депутата помогли составить исковое заявление в суд и оказали всю необходимую юридическую помощь. Суд встал на сторону женщины, удовлетворив ее требования в полном объеме и признав за ней право собственности на индивидуальный жилой дом.

«Это маленькая победа пока еще в большой проблеме жителей поселка КПЗиС, но очень значимая. Ведь уже сейчас остальные жители, вооружившись положительной судебной практикой, тоже отправились в суд отстаивать свои права», — добавила Лантратова.

Лантратова в Госдуме является депутатом от Челябинской области. В 2021 году она получила депутатский мандат по спискам «Справедливой России».

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Депутат Государственной Думы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова помогает жителям челябинского поселка КПЗиС оформлять документы на свои дома, чтобы провести газ. Об этом Лантратова сообщила в своем telegram-канале. «В мою приемную за помощью обратились жители частного сектора челябинского поселка КПЗиС. Они сообщили, что полным ходом идут работы по прокладке газопровода к домам, но завести газ в дома у них не получается, так как отсутствуют правоустанавливающие документы на дома и земельные участки. Ранее выданные выписки из похозяйственной книги, не имеют юридической силы, так как выданы с нарушением законодательства», — сообщила Лантратова. Первой из обратившихся в приемной депутата помогли составить исковое заявление в суд и оказали всю необходимую юридическую помощь. Суд встал на сторону женщины, удовлетворив ее требования в полном объеме и признав за ней право собственности на индивидуальный жилой дом. «Это маленькая победа пока еще в большой проблеме жителей поселка КПЗиС, но очень значимая. Ведь уже сейчас остальные жители, вооружившись положительной судебной практикой, тоже отправились в суд отстаивать свои права», — добавила Лантратова. Лантратова в Госдуме является депутатом от Челябинской области. В 2021 году она получила депутатский мандат по спискам «Справедливой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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