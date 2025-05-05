Житель Миасса перевел мошенникам 120 тысяч рублей за «выигранную» иномарку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выиграл иномарку в конкурсе, но это оказалось приманкой мошенников
Мужчина выиграл иномарку в конкурсе, но это оказалось приманкой мошенников Фото:

Житель Миасса Челябинской области перевел 122 тысячи рублей за сервисные сборы, таможню и страховку иномарки, которую он выиграл в конкурсе. Новым вариантом мошенничества поделились с URA.RU в пресс-службе регионального главка полиции.

«Сотрудники Отдела МВД России по городу Миассу зафиксировали новый случай мошенничества под видом розыгрыша призов. В дежурную часть обратился 47-летний работник крупного предприятия, который рассказал, что на одном из каналов в мессенджере увидел объявление о розыгрыше дорогой иномарки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина перешел по ссылке в сообщество, которое занимается доставкой иномарок из-за границы и заинтересовался конкурсом. Он оставил заявку на участие и через несколько дней получил сообщение о том, что выиграл машину. Но для ее доставки нужны деньги. Когда миассец оплатил страховку, таможенные и сервисные сборы на сумму порядка 122 тысяч рублей, его удалили из переписки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

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Житель Миасса Челябинской области перевел 122 тысячи рублей за сервисные сборы, таможню и страховку иномарки, которую он выиграл в конкурсе. Новым вариантом мошенничества поделились с URA.RU в пресс-службе регионального главка полиции. «Сотрудники Отдела МВД России по городу Миассу зафиксировали новый случай мошенничества под видом розыгрыша призов. В дежурную часть обратился 47-летний работник крупного предприятия, который рассказал, что на одном из каналов в мессенджере увидел объявление о розыгрыше дорогой иномарки», — рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчина перешел по ссылке в сообщество, которое занимается доставкой иномарок из-за границы и заинтересовался конкурсом. Он оставил заявку на участие и через несколько дней получил сообщение о том, что выиграл машину. Но для ее доставки нужны деньги. Когда миассец оплатил страховку, таможенные и сервисные сборы на сумму порядка 122 тысяч рублей, его удалили из переписки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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