Мэрия Челябинска: ремонт мемориала «Скорбящие матери» завершится в июле

Ремонт мемориала «Скорбящие матери» на улице Блюхера завершится в июле 2025 года. Проект реконструкции находится на постоянном контроле главы Челябинска Алексея Лошкин, сообщили URA.RU в администрации города.
«Срок завершения работ: июль 2025 года. Проект реконструкции находится на постоянном контроле Алексея Лошкина, который лично осматривал ход работ 18 апреля. Глава города акцентировал внимание подрядчиков на сохранении всех исторических ценностей и зеленых насаждений», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Срок проведения ремонта «Памятника воинам, погибшим от ран в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в госпиталях Челябинска» на кладбище «Лесное» увеличился из-за дополнительных работ. Они вскрылись в ходе ремонта и восстановления. В оперативном порядке разрабатываются технические решения для завершения проекта в текущем году, пояснили в мэрии.
На объекте уже проведен демонтаж кирпичной стены, беломраморных надгробных плит, тротуарной плитки, забетонировано бетонное основание лестницы и другое. Сейчас проводятся работы по уплотнению грунта для бетонного основания нижней площадки мемориала и лестниц, завезены гранитные лестничные марши, производится очистка беломраморных надгробий.
Активисты челябинского Народного фронта ранее обратили внимание, что мемориал «Скорбящие матери» не будет отремонтирован к 80-летию Победы. Сроки вынужденно были сдвинуты с 1 мая.
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