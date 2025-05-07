Новый канцлер Германии Мерц получил предложение приехать в Москву 9 мая

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Нынешняя ситуация требует прямого диалога между лидерами Германии и России
Нынешняя ситуация требует прямого диалога между лидерами Германии и России Фото:

Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу предложено посетить Москву 9 мая, в День Победы. С инициативой выступила газета Berliner Zeitung.

«Новый канцлер должен напрямую встретиться с Путиным», — говорится в материале газеты. По мнению издания, личная встреча с президентом России Владимиром Путиным могла бы способствовать обсуждению мирного процесса на Украине и развитию двусторонних отношений между странами.

Berliner Zeitung подчеркивает, что нынешняя ситуация требует прямого диалога между лидерами Германии и России. В материале говорится, что визит Мерца в Москву 9 мая позволил бы не только обсудить важные международные вопросы, но и почтить память жертв Второй мировой войны, посетив мемориалы в российской столице.

Фридрих Мерц недавно стал новым канцлером Германии после двух туров голосования в бундестаге. В первом туре он не набрал необходимого большинства, но во втором получил поддержку 325 депутатов, что позволило ему занять пост главы правительства. Это первый случай в истории ФРГ, когда кандидат от победившей партии не смог сразу пройти голосование.

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Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу предложено посетить Москву 9 мая, в День Победы. С инициативой выступила газета Berliner Zeitung. «Новый канцлер должен напрямую встретиться с Путиным», — говорится в материале газеты. По мнению издания, личная встреча с президентом России Владимиром Путиным могла бы способствовать обсуждению мирного процесса на Украине и развитию двусторонних отношений между странами. Berliner Zeitung подчеркивает, что нынешняя ситуация требует прямого диалога между лидерами Германии и России. В материале говорится, что визит Мерца в Москву 9 мая позволил бы не только обсудить важные международные вопросы, но и почтить память жертв Второй мировой войны, посетив мемориалы в российской столице. Фридрих Мерц недавно стал новым канцлером Германии после двух туров голосования в бундестаге. В первом туре он не набрал необходимого большинства, но во втором получил поддержку 325 депутатов, что позволило ему занять пост главы правительства. Это первый случай в истории ФРГ, когда кандидат от победившей партии не смог сразу пройти голосование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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