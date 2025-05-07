Москалькова: Украина придумывает причины, чтобы не возвращать курян домой

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Москалькова обвинила киевские власти в нежелании возвращать на родину жителей Курской области
Москалькова обвинила киевские власти в нежелании возвращать на родину жителей Курской области Фото:

Украинская сторона выдвигает искусственные причины и условия, препятствующие возвращению в Россию мирных жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Украинская сторона придумывает надуманные причины и условия, по которым не возвращает в Россию мирных жителей Курской области», — заявила Москалькова. Ее передает РИА Новости. По словам омбудсмена, такие действия украинских властей затрудняют процесс возвращения российских граждан домой. Она добавила, что киевские власти пообещали вернуть курян, но когда-то это случится  — неизвестно. По словам Москальковой, Москва всегда без условий отправляет мирных жителей на Украину, причем при последнем обмене она вернула на родину 25 человек.

Ранее Москалькова сообщила о тяжелых переговорах на украинско-белорусской границе, посвященных возвращению курян из Сум. «Вчера были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся удержании в заложниках жителей Курской области», — заявила она, ее слова приводит RT.

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Украинская сторона выдвигает искусственные причины и условия, препятствующие возвращению в Россию мирных жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Украинская сторона придумывает надуманные причины и условия, по которым не возвращает в Россию мирных жителей Курской области», — заявила Москалькова. Ее передает РИА Новости. По словам омбудсмена, такие действия украинских властей затрудняют процесс возвращения российских граждан домой. Она добавила, что киевские власти пообещали вернуть курян, но когда-то это случится  — неизвестно. По словам Москальковой, Москва всегда без условий отправляет мирных жителей на Украину, причем при последнем обмене она вернула на родину 25 человек. Ранее Москалькова сообщила о тяжелых переговорах на украинско-белорусской границе, посвященных возвращению курян из Сум. «Вчера были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся удержании в заложниках жителей Курской области», — заявила она, ее слова приводит RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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