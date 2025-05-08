Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались семь часов

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Путин и Си Цзиньпин провели переговоры и неформальное чаепитие
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры и неформальное чаепитие Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры, продолжавшиеся порядка семи часов. Китайский лидер покинул Кремль.

В общей сложности встреча двух лидеров длилась почти семь с половиной часов и включала переговоры в узком и расширенном форматах, а также неформальное общение за чашкой чая. На обсуждение вопросов в составе делегаций было отведено около трех с половиной часов.

Ранее лидеры Китая и РФ обсудили в ходе переговоров ключевые вопросы двусторонних отношений, международную повестку и вопросы, связанные с памятью о Второй мировой войне. Встреча Си Цзиньпина с Путиным стала частью четырехдневного визита в Москву китайского главы.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры, продолжавшиеся порядка семи часов. Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности встреча двух лидеров длилась почти семь с половиной часов и включала переговоры в узком и расширенном форматах, а также неформальное общение за чашкой чая. На обсуждение вопросов в составе делегаций было отведено около трех с половиной часов. Ранее лидеры Китая и РФ обсудили в ходе переговоров ключевые вопросы двусторонних отношений, международную повестку и вопросы, связанные с памятью о Второй мировой войне. Встреча Си Цзиньпина с Путиным стала частью четырехдневного визита в Москву китайского главы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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