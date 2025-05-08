Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались семь часов

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры, продолжавшиеся порядка семи часов. Китайский лидер покинул Кремль.
В общей сложности встреча двух лидеров длилась почти семь с половиной часов и включала переговоры в узком и расширенном форматах, а также неформальное общение за чашкой чая. На обсуждение вопросов в составе делегаций было отведено около трех с половиной часов.
Ранее лидеры Китая и РФ обсудили в ходе переговоров ключевые вопросы двусторонних отношений, международную повестку и вопросы, связанные с памятью о Второй мировой войне. Встреча Си Цзиньпина с Путиным стала частью четырехдневного визита в Москву китайского главы.
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