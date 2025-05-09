В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Украина попала под власть наследников нацистов. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«В год 80-летия освобождения Украины от гитлеровцев сама Украина окажется захвачена их сегодняшними преемниками», — написал депутат в своем telegram-канале. Он отметил, что западные лидеры вновь поддерживают радикалов, стремясь исказить исторические факты.
Дмитрук призвал активно отстаивать правду о войне и чтить память героев-победителей. Он подчеркнул, что нельзя допустить пересмотра итогов Великой Победы. Депутат убежден, что молчание в данной ситуации равносильно предательству подвига предков.
Ранее депутат Верховной Рады Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, проигнорировав указ о переименовании праздника в День Европы. Многие граждане продолжают отмечать эту дату, активно ища символику праздника и трансляции московского парада, сообщает «Царьград».
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