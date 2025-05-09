В Раде ужаснулись захватом Украины в 80-летнюю годовщину Великой Победы

Депутат Рады Дмитрук: Украина захвачена преемниками нацистов на 80-летие Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрку заявил, что Украина захвачена преемниками нацистов
Дмитрку заявил, что Украина захвачена преемниками нацистов Фото:

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Украина попала под власть наследников нацистов. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«В год 80-летия освобождения Украины от гитлеровцев сама Украина окажется захвачена их сегодняшними преемниками», — написал депутат в своем telegram-канале. Он отметил, что западные лидеры вновь поддерживают радикалов, стремясь исказить исторические факты.

Дмитрук призвал активно отстаивать правду о войне и чтить память героев-победителей. Он подчеркнул, что нельзя допустить пересмотра итогов Великой Победы. Депутат убежден, что молчание в данной ситуации равносильно предательству подвига предков.

Ранее депутат Верховной Рады Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, проигнорировав указ о переименовании праздника в День Европы. Многие граждане продолжают отмечать эту дату, активно ища символику праздника и трансляции московского парада, сообщает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Украина попала под власть наследников нацистов. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. «В год 80-летия освобождения Украины от гитлеровцев сама Украина окажется захвачена их сегодняшними преемниками», — написал депутат в своем telegram-канале. Он отметил, что западные лидеры вновь поддерживают радикалов, стремясь исказить исторические факты. Дмитрук призвал активно отстаивать правду о войне и чтить память героев-победителей. Он подчеркнул, что нельзя допустить пересмотра итогов Великой Победы. Депутат убежден, что молчание в данной ситуации равносильно предательству подвига предков. Ранее депутат Верховной Рады Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы, проигнорировав указ о переименовании праздника в День Европы. Многие граждане продолжают отмечать эту дату, активно ища символику праздника и трансляции московского парада, сообщает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...