Ермак продиктовал России условия по переговорам в Стамбуле

Ермак: сначала прекращение огня, потом — все остальное
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Ермак заявил, что перед переговорами РФ должна продержать прекращение огня
Ермак заявил, что перед переговорами РФ должна продержать прекращение огня Фото:
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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что перед началом переговоров между Россией и Украиной, обе страны должны прекратить огонь на 30 дней. Он заявил, что объявляя предложение о встречи в Стамбуле, Россия якобы маскирует «под словесные конструкции желание продолжать» конфликт. 

«Сначала прекращение огня на 30 дней, затем все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать [конфликт].  Прекращение огня — это первый шаг к завершению войны», — заявил Ермак. Его заявление опубликовано в telegram-канале. 

Ранее свой ответ на предложение России провести переговоры в Стамбуле опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он увидел в словах президента РФ «хороший знак». Он отметил, что Украина готова встретиться с Россией, если Москва подтвердит полное прекращение огня. 

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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что перед началом переговоров между Россией и Украиной, обе страны должны прекратить огонь на 30 дней. Он заявил, что объявляя предложение о встречи в Стамбуле, Россия якобы маскирует «под словесные конструкции желание продолжать» конфликт.  «Сначала прекращение огня на 30 дней, затем все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать [конфликт].  Прекращение огня — это первый шаг к завершению войны», — заявил Ермак. Его заявление опубликовано в telegram-канале.  Ранее свой ответ на предложение России провести переговоры в Стамбуле опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он увидел в словах президента РФ «хороший знак». Он отметил, что Украина готова встретиться с Россией, если Москва подтвердит полное прекращение огня. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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