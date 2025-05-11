Ермак продиктовал России условия по переговорам в Стамбуле

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что перед началом переговоров между Россией и Украиной, обе страны должны прекратить огонь на 30 дней. Он заявил, что объявляя предложение о встречи в Стамбуле, Россия якобы маскирует «под словесные конструкции желание продолжать» конфликт.
«Сначала прекращение огня на 30 дней, затем все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать [конфликт]. Прекращение огня — это первый шаг к завершению войны», — заявил Ермак. Его заявление опубликовано в telegram-канале.
Ранее свой ответ на предложение России провести переговоры в Стамбуле опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он увидел в словах президента РФ «хороший знак». Он отметил, что Украина готова встретиться с Россией, если Москва подтвердит полное прекращение огня.
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