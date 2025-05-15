МЧС: в пожаре в Астраханской области сгорело 166 тысяч куриц

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МЧС ликвидировало пожар на птицефабрике под Астраханью
МЧС ликвидировало пожар на птицефабрике под Астраханью Фото:

В инкубаторе птицефабрики «Владимирская» в Ахтубинском районе Астраханской области произошел крупный пожар, в результате которого погибло около 166 тысяч кур. На данный момент открытое горение ликвидировано, сообщает МЧС России.

«В Астраханской области пожар произошел в инкубаторе.<...> Предварительно, погибли около 166 тыс. кур», — сообщило ведомство в telegram-канале

По информации местной службы пожарной охраны, пожар начался в одном из корпусов инкубатора. Из здания были эвакуированы 17 человек, которые находились внутри на момент возгорания. Среди людей пострадавших и погибших нет.

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В инкубаторе птицефабрики «Владимирская» в Ахтубинском районе Астраханской области произошел крупный пожар, в результате которого погибло около 166 тысяч кур. На данный момент открытое горение ликвидировано, сообщает МЧС России. «В Астраханской области пожар произошел в инкубаторе.<...> Предварительно, погибли около 166 тыс. кур», — сообщило ведомство в telegram-канале.  По информации местной службы пожарной охраны, пожар начался в одном из корпусов инкубатора. Из здания были эвакуированы 17 человек, которые находились внутри на момент возгорания. Среди людей пострадавших и погибших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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