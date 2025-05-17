Рубио приветствовал договоренность РФ и Украины об обмене пленными

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Рубио поддержал договоренность России и Украины обменяться пленными
Рубио поддержал договоренность России и Украины обменяться пленными Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал договоренность об обмене военнопленными Украины и России, достигнутую в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ). Своим мнением Рубио поделился в ходе прошедшего телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие.», — сообщили представители МИД РФ. Информацию о прошедшей беседе пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте министерства. 

В министерстве добавили, что стороны обсудили также круг международных и региональных проблем. Особое внимание было уделено возможностям сохранения диалога между Россией и Соединенными Штатами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выступил с инициативой о проведении прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле без выдвижения предварительных условий. Первая за три года встреча делегаций России и Украины состоялась 16 мая.

Переговоры проходили в закрытом формате и длились примерно два часа. По итогам встречи стороны достигли договоренности о проведении в ближайшее время обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». Подробнее об итогах — в материале URA.RU.

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Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал договоренность об обмене военнопленными Украины и России, достигнутую в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ). Своим мнением Рубио поделился в ходе прошедшего телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие.», — сообщили представители МИД РФ. Информацию о прошедшей беседе пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте министерства.  В министерстве добавили, что стороны обсудили также круг международных и региональных проблем. Особое внимание было уделено возможностям сохранения диалога между Россией и Соединенными Штатами. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выступил с инициативой о проведении прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле без выдвижения предварительных условий. Первая за три года встреча делегаций России и Украины состоялась 16 мая. Переговоры проходили в закрытом формате и длились примерно два часа. По итогам встречи стороны достигли договоренности о проведении в ближайшее время обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». Подробнее об итогах — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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