Рубио приветствовал договоренность РФ и Украины об обмене пленными

Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал договоренность об обмене военнопленными Украины и России, достигнутую в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ). Своим мнением Рубио поделился в ходе прошедшего телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие.», — сообщили представители МИД РФ. Информацию о прошедшей беседе пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте министерства.
В министерстве добавили, что стороны обсудили также круг международных и региональных проблем. Особое внимание было уделено возможностям сохранения диалога между Россией и Соединенными Штатами.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выступил с инициативой о проведении прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле без выдвижения предварительных условий. Первая за три года встреча делегаций России и Украины состоялась 16 мая.
Переговоры проходили в закрытом формате и длились примерно два часа. По итогам встречи стороны достигли договоренности о проведении в ближайшее время обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». Подробнее об итогах — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.