Европейцы заплатят из своих кошельков за «трибунал над Россией», чтобы сотрудничать с МУС

Венедиктов: создавая «трибунал против России», ЕС забирает деньги европейцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз собирается создать псевдотрибунал не для правосудия
Евросоюз собирается создать псевдотрибунал не для правосудия Фото:

Планы Евросоюза по созданию специального «трибунала» против России направлены на изъятие средств у европейского населения. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По его мнению, подобные инициативы служат экономическим целям Брюсселя, а не правосудию.

«Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. По факту же, данный псевдотрибунал — это еще один способ отнять деньги у европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе», — отметил Александр Венедиктов в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что Брюссель планирует взаимодействие нового органа с Международным уголовным судом, эффективность которого он поставил под сомнение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать «трибунал» против России. По сообщениям СМИ, инициативу поддержали представители 20 из 27 стран Евросоюза. В Совете безопасности РФ настаивают, что подобные шаги не имеют юридической силы и используются для усиления давления на Россию.

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Планы Евросоюза по созданию специального «трибунала» против России направлены на изъятие средств у европейского населения. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По его мнению, подобные инициативы служат экономическим целям Брюсселя, а не правосудию. «Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. По факту же, данный псевдотрибунал — это еще один способ отнять деньги у европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе», — отметил Александр Венедиктов в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что Брюссель планирует взаимодействие нового органа с Международным уголовным судом, эффективность которого он поставил под сомнение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать «трибунал» против России. По сообщениям СМИ, инициативу поддержали представители 20 из 27 стран Евросоюза. В Совете безопасности РФ настаивают, что подобные шаги не имеют юридической силы и используются для усиления давления на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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