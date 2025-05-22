Хуситы нанесли удар по аэропорту в Тель-Авиве

Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа.
«Ракетные войска <…> провели военную операцию, в которой атаковали <…> аэропорт Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо (Тель-Авив)», — сказал Сариа в эфире при президенте мятежникам телеканала Аль-Масира. Операция была осуществлена с использованием баллистической ракеты «Зульфикар» и достигла своей цели.
По заявлению Сарии, в результате удара работа аэропорта была приостановлена примерно на час. Помимо атаки на аэропорт, хуситы заявили об ударах по объектам в Тель-Авиве и Хайфе с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Атака произошла на фоне продолжающегося кризиса в Красном море и напряженности вокруг Йемена. 6 мая 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о прекращении американских ударов по объектам хуситов в Йемене, мотивируя это необходимостью борьбы с кризисом в регионе. Вскоре после этого, по информации главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, между США и хуситами было достигнуто соглашение о продолжении режима прекращения огня при посредничестве султаната Оман.
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