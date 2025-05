Что посмотреть: насколько зловещим вышел новый «Пункт назначения»

Фильм «Пункт назначения: Узы крови» выйдет в прокат 24 мая 2025 года

22 мая 2025 в 21:04 Размер текста - 17 +

«Узы крови» — первое с 2011 года настоящее продолжение серии «Пункт назначения» Фото: Eric Milner / www.capitalpictures.com / Global Look Press Спустя 14 лет после выхода пятой части культовая франшиза «Пункт назначения» возвращается на большие экраны с новым фильмом «Пункт назначения: Узы крови». Шестая часть серии уже собирает положительные отзывы критиков и уверенно покоряет мировой прокат. Чем примечателен новый хоррор, кто играет главные роли и когда российские зрители смогут увидеть продолжение легендарной франшизы — подробнее в материале URA.RU. Возвращение культовой франшизы «Пункт назначения» «Пункт назначения: Узы крови» (Final Destination: Bloodlines) — шестой фильм во франшизе «Пункт назначения», американский фильм ужасов о сверхъестественном. Картина стала первым продолжением серии после длительного перерыва — предыдущая часть, «Пункт назначения 5», вышла в 2011 году. Новый фильм является не просто очередным продолжением, а значимым событием для поклонников хоррор-франшизы. По сюжетной хронологии он следует за четвертой частью и расширяет вселенную «Пункта назначения», добавляя новые детали к мифологии серии, где невидимая сила преследует тех, кто избежал предназначенной им смерти. Франшиза «Пункт назначения», стартовавшая в 2000 году, стала культовой благодаря уникальной концепции: антагонистом здесь выступает сама Смерть, которая через хитроумные цепочки случайностей и совпадений настигает тех, кто должен был погибнуть, но избежал своей участи благодаря предвидению главного героя. За прошедшие годы серия подарила зрителям множество запоминающихся и шокирующих сцен гибели персонажей, ставших визитной карточкой франшизы. Сюжет «Пункт назначения: Узы крови» без спойлеров: о чем фильм В центре сюжета новой части — студентка колледжа Стефани Рейес (Кейтлин Санта Хуана), которую мучают повторяющиеся кошмары. В этих видениях она становится свидетельницей катастрофы, произошедшей в 1968 году, когда рухнула башня-ресторан Skyview. Измученная ночными кошмарами, девушка возвращается в родной город, чтобы разобраться в их природе. Там она встречается со своей бабушкой Айрис Кэмпбелл (Габриэль Роуз), которая, как выясняется, смогла предотвратить ту самую трагедию в 1968 году, предупредив людей об опасности. Айрис объясняет внучке, что, нарушив план Смерти, она навлекла проклятие на свою семью — теперь Смерть преследует всех потомков спасенных людей поколение за поколением. Стефани предстоит найти способ разорвать этот порочный круг и спасти своих близких от неминуемой гибели. «Узы крови» предлагают новый взгляд на концепцию франшизы, делая акцент на семейных связях и наследственном проклятии. Это отличает шестую часть от предыдущих фильмов серии, где главными героями становились случайные знакомые или одноклассники. История производства «Пункт назначения: Узы крови» Режиссеры фильма «Пункт назначения: узы крови» выступили Зак Липовски и Адам Б. Стейн Фото: Eric Milner / www.capitalpictures.com / Global Look Press История создания шестой части «Пункта назначения» началась еще в 2019 году, когда издание The Hollywood Reporter сообщило, что студия New Line Cinema работает над новым фильмом франшизы. Изначально проект описывался как «переосмысление» серии, а сценарий должны были написать Патрик Мелтон и Маркус Данстан, известные по работе над франшизой «Пила». В марте 2020 года продюсер Крейг Перри заявил, что действие фильма будет происходить «в мире службы быстрого реагирования» с участием медиков, пожарных и полицейских. Однако в октябре того же года создатель серии Джеффри Реддик в разговоре с Digital Spy подтвердил, что это будет полноценный шестой фильм основной франшизы. В процессе разработки проект претерпел существенные изменения. В октябре 2021 года к работе над сценарием присоединилась Лори Эванс Тейлор, а в январе 2022 года стало известно, что фильм будет доступен на HBO Max, а продюсером стал Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»). Тейлор написала сценарий вместе с Гаем Бусиком, известным по хоррору «Я иду искать» и перезапуску «Крика». Режиссерами картины были назначены Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые впечатлили руководство студии своей приверженностью духу франшизы. По сообщениям инсайдеров, дуэт режиссеров был выбран из более чем двухсот кандидатов, а решающим фактором стала их оригинальная презентация, включавшая инсценировку несчастного случая в духе фильмов серии. Основные съемки проходили в Ванкувере с 4 марта по 13 мая 2024 года. Изначально они должны были начаться еще летом 2023 года, но были отложены из-за забастовки SAG-AFTRA. Актерский состав фильма «Пункт назначения: Узы крови» Главные роли в фильме исполнили актеры: Кейтлин Санта Хуана («Флэш») - Стефани Льюис; Габриэль Роуз («Патруль времени») — Айрис Кэмпбелл, бабушка Стефани и другие Фото: Eric Milner / www.capitalpictures.com / Global Look Press Главную роль Стефани Рейес в фильме исполнила Кейтлин Санта Хуана, известная по роли в сериале «Флэш». Партнерами актрисы по съемочной площадке стали Тео Брионес («Чаки»), играющий брата героини Чарли, Ричард Хармон («Сотня») в роли Эрика, а также Оуэн Патрик Джойнер («Джули и призраки»), Риа Килстедт («Один дома 3»), Анна Лоре («Роковой патруль») и другие. Особое внимание заслуживает возвращение в франшизу Тони Тодда, который вновь исполнил роль таинственного Уильяма Бладворта. Этот персонаж появлялся во всех частях серии, кроме четвертой, и стал своеобразным связующим звеном между фильмами. В «Узах крови» наконец раскрывается предыстория Бладворта, что делает шестую часть особенно важной для фанатов франшизы. К сожалению, для Тодда это стало последней ролью в кино — легендарный актер, известный также по хоррор-серии «Кэндимен», скончался 6 ноября 2024 года в возрасте 69 лет после продолжительной болезни. Фильм «Пункт назначения: Узы крови» посвящен его памяти, а имя Тодда посмертно упоминается в финальных титрах. Критика и отзывы на фильм «Пункт назначения: Узы крови» Постер к фильму «Пункт назначения: Узы крови» (2025) Фото: CAP/TFS / www.capitalpictures.com / Global Look Press «Пункт назначения: Узы крови» получил самые высокие оценки критиков за всю историю франшизы. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 92% на основе 162 отзывов профессиональных критиков. Сайт отмечает, что шестая часть «добавляет несколько удивительных эмоциональных слоев к жутким костям мифологии этой киносерии» и «превращает надвигающуюся гибель в возмутительное веселье». На Metacritic картина получила 73 балла из 100 на основе 35 рецензий, что указывает на «в целом благоприятные» отзывы. Зрители также оценили фильм положительно — по данным опросов PostTrak, аудитория дала картине четыре звезды из пяти, а 69% заявили, что определенно рекомендовали бы его. Критики особенно хвалят изобретательность постановки сцен гибели персонажей, эмоциональную глубину сюжета и игру Тони Тодда, называя его появление «пронзительным напоминанием о том, что в реальной жизни, как и в этих фильмах, смерть приходит за каждым». Тодд Гилкрест из Variety назвал фильм «умным, непредсказуемым и веселым», а Фрэнк Шек из The Hollywood Reporter отметил, что картина «дает своим зрителям именно то, чего они ожидают — серию изобретательно разработанных, дьявольских смертей в стиле Руба Голдберга». Когда выйдет «Пункт назначения: Узы крови» в России и мире: где смотреть В американский прокат фильм вышел — 16 мая 2025 года, компания Warner Bros. Pictures Фото: CAP/TFS / www.capitalpictures.com / Global Look Press Мировая премьера фильма «Пункт назначения: Узы крови» состоялась 16 мая 2025 года, хотя во Франции ограниченный прокат стартовал на два дня раньше. Картина была снята для IMAX и выпущена как в этом формате, так и в стандартном. Фильм уже продемонстрировал впечатляющие финансовые результаты, собрав 117 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов. Такой успех делает шестую часть одной из самых прибыльных в истории франшизы. Российские зрители смогут увидеть новый «Пункт назначения» с 24 мая 2025 года — через восемь дней после начала мирового проката. По информации источников издания Cinemaplex, показы будут проводиться в формате предсеансового обслуживания — практика, к которой отечественные кинотеатры активно прибегают после ухода зарубежных кинокомпаний с российского рынка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спустя 14 лет после выхода пятой части культовая франшиза «Пункт назначения» возвращается на большие экраны с новым фильмом «Пункт назначения: Узы крови». Шестая часть серии уже собирает положительные отзывы критиков и уверенно покоряет мировой прокат. Чем примечателен новый хоррор, кто играет главные роли и когда российские зрители смогут увидеть продолжение легендарной франшизы — подробнее в материале URA.RU. Возвращение культовой франшизы «Пункт назначения» «Пункт назначения: Узы крови» (Final Destination: Bloodlines) — шестой фильм во франшизе «Пункт назначения», американский фильм ужасов о сверхъестественном. Картина стала первым продолжением серии после длительного перерыва — предыдущая часть, «Пункт назначения 5», вышла в 2011 году. Новый фильм является не просто очередным продолжением, а значимым событием для поклонников хоррор-франшизы. По сюжетной хронологии он следует за четвертой частью и расширяет вселенную «Пункта назначения», добавляя новые детали к мифологии серии, где невидимая сила преследует тех, кто избежал предназначенной им смерти. Франшиза «Пункт назначения», стартовавшая в 2000 году, стала культовой благодаря уникальной концепции: антагонистом здесь выступает сама Смерть, которая через хитроумные цепочки случайностей и совпадений настигает тех, кто должен был погибнуть, но избежал своей участи благодаря предвидению главного героя. За прошедшие годы серия подарила зрителям множество запоминающихся и шокирующих сцен гибели персонажей, ставших визитной карточкой франшизы. Сюжет «Пункт назначения: Узы крови» без спойлеров: о чем фильм В центре сюжета новой части — студентка колледжа Стефани Рейес (Кейтлин Санта Хуана), которую мучают повторяющиеся кошмары. В этих видениях она становится свидетельницей катастрофы, произошедшей в 1968 году, когда рухнула башня-ресторан Skyview. Измученная ночными кошмарами, девушка возвращается в родной город, чтобы разобраться в их природе. Там она встречается со своей бабушкой Айрис Кэмпбелл (Габриэль Роуз), которая, как выясняется, смогла предотвратить ту самую трагедию в 1968 году, предупредив людей об опасности. Айрис объясняет внучке, что, нарушив план Смерти, она навлекла проклятие на свою семью — теперь Смерть преследует всех потомков спасенных людей поколение за поколением. Стефани предстоит найти способ разорвать этот порочный круг и спасти своих близких от неминуемой гибели. «Узы крови» предлагают новый взгляд на концепцию франшизы, делая акцент на семейных связях и наследственном проклятии. Это отличает шестую часть от предыдущих фильмов серии, где главными героями становились случайные знакомые или одноклассники. История производства «Пункт назначения: Узы крови» История создания шестой части «Пункта назначения» началась еще в 2019 году, когда издание The Hollywood Reporter сообщило, что студия New Line Cinema работает над новым фильмом франшизы. Изначально проект описывался как «переосмысление» серии, а сценарий должны были написать Патрик Мелтон и Маркус Данстан, известные по работе над франшизой «Пила». В марте 2020 года продюсер Крейг Перри заявил, что действие фильма будет происходить «в мире службы быстрого реагирования» с участием медиков, пожарных и полицейских. Однако в октябре того же года создатель серии Джеффри Реддик в разговоре с Digital Spy подтвердил, что это будет полноценный шестой фильм основной франшизы. В процессе разработки проект претерпел существенные изменения. В октябре 2021 года к работе над сценарием присоединилась Лори Эванс Тейлор, а в январе 2022 года стало известно, что фильм будет доступен на HBO Max, а продюсером стал Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»). Тейлор написала сценарий вместе с Гаем Бусиком, известным по хоррору «Я иду искать» и перезапуску «Крика». Режиссерами картины были назначены Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые впечатлили руководство студии своей приверженностью духу франшизы. По сообщениям инсайдеров, дуэт режиссеров был выбран из более чем двухсот кандидатов, а решающим фактором стала их оригинальная презентация, включавшая инсценировку несчастного случая в духе фильмов серии. Основные съемки проходили в Ванкувере с 4 марта по 13 мая 2024 года. Изначально они должны были начаться еще летом 2023 года, но были отложены из-за забастовки SAG-AFTRA. Актерский состав фильма «Пункт назначения: Узы крови» Главную роль Стефани Рейес в фильме исполнила Кейтлин Санта Хуана, известная по роли в сериале «Флэш». Партнерами актрисы по съемочной площадке стали Тео Брионес («Чаки»), играющий брата героини Чарли, Ричард Хармон («Сотня») в роли Эрика, а также Оуэн Патрик Джойнер («Джули и призраки»), Риа Килстедт («Один дома 3»), Анна Лоре («Роковой патруль») и другие. Особое внимание заслуживает возвращение в франшизу Тони Тодда, который вновь исполнил роль таинственного Уильяма Бладворта. Этот персонаж появлялся во всех частях серии, кроме четвертой, и стал своеобразным связующим звеном между фильмами. В «Узах крови» наконец раскрывается предыстория Бладворта, что делает шестую часть особенно важной для фанатов франшизы. К сожалению, для Тодда это стало последней ролью в кино — легендарный актер, известный также по хоррор-серии «Кэндимен», скончался 6 ноября 2024 года в возрасте 69 лет после продолжительной болезни. Фильм «Пункт назначения: Узы крови» посвящен его памяти, а имя Тодда посмертно упоминается в финальных титрах. Критика и отзывы на фильм «Пункт назначения: Узы крови» «Пункт назначения: Узы крови» получил самые высокие оценки критиков за всю историю франшизы. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 92% на основе 162 отзывов профессиональных критиков. Сайт отмечает, что шестая часть «добавляет несколько удивительных эмоциональных слоев к жутким костям мифологии этой киносерии» и «превращает надвигающуюся гибель в возмутительное веселье». На Metacritic картина получила 73 балла из 100 на основе 35 рецензий, что указывает на «в целом благоприятные» отзывы. Зрители также оценили фильм положительно — по данным опросов PostTrak, аудитория дала картине четыре звезды из пяти, а 69% заявили, что определенно рекомендовали бы его. Критики особенно хвалят изобретательность постановки сцен гибели персонажей, эмоциональную глубину сюжета и игру Тони Тодда, называя его появление «пронзительным напоминанием о том, что в реальной жизни, как и в этих фильмах, смерть приходит за каждым». Тодд Гилкрест из Variety назвал фильм «умным, непредсказуемым и веселым», а Фрэнк Шек из The Hollywood Reporter отметил, что картина «дает своим зрителям именно то, чего они ожидают — серию изобретательно разработанных, дьявольских смертей в стиле Руба Голдберга». Когда выйдет «Пункт назначения: Узы крови» в России и мире: где смотреть Мировая премьера фильма «Пункт назначения: Узы крови» состоялась 16 мая 2025 года, хотя во Франции ограниченный прокат стартовал на два дня раньше. Картина была снята для IMAX и выпущена как в этом формате, так и в стандартном. Фильм уже продемонстрировал впечатляющие финансовые результаты, собрав 117 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов. Такой успех делает шестую часть одной из самых прибыльных в истории франшизы. Российские зрители смогут увидеть новый «Пункт назначения» с 24 мая 2025 года — через восемь дней после начала мирового проката. По информации источников издания Cinemaplex, показы будут проводиться в формате предсеансового обслуживания — практика, к которой отечественные кинотеатры активно прибегают после ухода зарубежных кинокомпаний с российского рынка.