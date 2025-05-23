Россиян больше всего раздражают слова «кринж», «рашить» и «изи». К такому выводу в результате исследования пришли специалисты «Дзена» и «Грамоты.ру», сообщает ТАСС. Из 1272 опрошенных этот сленг нервирует 38%. О том, что это значит, в каком контексте они употребляются, и какие еще англицизмы употребляются в современном русском языке — в материале URA.RU.
В исследовании уточняется, что 37% респондентов также отметили бюрократические штампы и канцеляризмы как раздражающий фактор в устной и письменной речи. «Треть опрошенных сказала, что раздражение вызывают псевдоделовые формулировки. Это выражения „синергия“, „прозрачно“, „в треке“, „финализировать“ и другие слова из корпоративного новояза», — отмечается в итогах исследования.
В ходе опроса респонденты также могли указать собственные примеры слов и выражений, которые вызывают у них негативные эмоции. В числе раздражающих оказались интернет-мемы, англицизмы и жаргонные сокращения, а также чрезмерное использование профессионального сленга в обычных разговорах.
Апрувить и заапрувить
Популярные выражения в деловом и офисном сленге, заимствованные от английского approve. Они обозначают процесс согласования или подтверждения чего-либо: документа, предложения, проекта и т.д.
«Апрувить» означает дать добро, а «Заапрувить» — вариант того же слова с приставкой, смысл остается тем же: подтвердить, согласовать или утвердить. Эти выражения активно применяются в неформальной переписке между коллегами и внутри проектных команд. Пример: «Нужно заапрувить макет перед тем, как отправлять его клиенту».
Вайб
Заимствованный термин (от англ. vibe — «вибрация»), обозначающий общее настроение или атмосфера вокруг события. Термин популярен среди миллениалов и часто выражает эмоции, связанные с происходящим. Выражение «good vibes» или «плюс вайб» означает позитивное настроение, а «минус вайб», наоборот, грустное или даже угнетенное.
В хип-хоп культуре вайб — это чувство внутреннего подъема и отклика тела на ритм музыки. Также слово активно используют творческие люди для описания настроения своих работ или подборок.
В треке
Этот термин выражает согласие с ранее сказанным и указывает на то, что утверждение воспринимается как логичное, разумное или соответствующее собственным взглядам говорящего. По сути, это подтверждение того, что информация кажется верной или совпадает с мнением собеседника.
Засинкаться
Сленговое слово, означающее синхронизацию данных или устройств, когда информация обновляется и совпадает. Например, «засинкать» телефон с облаком. Также может означать согласование действий или договоренность, например, с друзьями.
Изи
Молодежное сленговое выражение, происходящее от английского слова easy, что переводится как «просто» или «легко». Его используют, чтобы подчеркнуть, что задание или ситуация не вызвали трудностей. Например, «ЕГЭ сдал на изи» — то есть, пройти его оказалось совсем несложно.
Кринж
От англ. cringe «стесняться; съеживаться, смущаться; испытывать неловкость». Слово «кринж» обычно употребляют в ситуациях, когда чьи-то действия кажутся неуместными, странными или вызывают чувство неловкости у окружающих.
Термин «кринж» нередко ассоциируется с так называемым «испанским стыдом» — ощущением неловкости или стыда, которое возникает, когда смущают не тебя, а кто-то другой своим поведением или высказываниями.
Ноунейм
Термин «ноунейм» (от английского no-name) в разговорной речи означает малоизвестного человека или компанию без узнаваемого имени. Это слово часто применяют, когда речь идет о тех, кто не имеет широкой известности, публичного авторитета или признанного бренда.
«Ноунейм» может использоваться в разных сферах — от обсуждения музыкантов и блогеров до оценки неизвестных товаров и организаций. Пример: «Кто это выступает? Какой-то ноунейм, впервые слышу».
Прозрачно
В молодежном сленге слово «прозрачно» нередко употребляется для описания чего-то очевидного, легко понимаемого и не содержащего скрытого смысла. Термин может характеризовать как ситуацию или информацию, так и поведение человека — искреннее, без намеков и тайн. В более обобщенном значении термин передает идею ясности и полной открытости, словно через это можно увидеть насквозь, без искажения.
Рашить
Сленговый термин, широко распространенный в компьютерных играх, особенно в жанрах шутеров от первого лица и стратегий в реальном времени. Это тактика, при которой игрок с самого начала матча стремится молниеносно атаковать соперника, чтобы захватить инициативу и получить преимущество.
В ситуации, когда обе стороны выбирают раш, выигрывает тот, кто начнет агрессию первым. Суть раш-стиля — в стремительной и массированной атаке. Примеры использования: «все — на раш замка», «быстро рашнули позицию».
Ревью
Слово (от англ. review) в современном сленге означает оценку, анализ или обзор чего-либо и может использоваться в разных сферах. Чаще всего речь идет о письменной форме обратной связи.
В зависимости от контекста, термин приобретает различные значения:
- Сфера IT: процесс, при котором разработчики проверяют чужой код перед добавлением в проект;
- HR и рекрутинг: отзыв о соискателе, который составляется после собеседования;
- В широком смысле: любой вид анализа или оценки — будь то обзор товара, разбор проекта или обратная связь на работу команды.
Синергия
Это не сленг, но модное сейчас слово от греческого synergia. Понятие, обозначающее взаимодействие элементов, при котором общий эффект значительно превосходит результат, который мог бы быть достигнут каждым из них по отдельности. Иными словами, совместная работа дает более мощный результат, чем сумма усилий поодиночке.
Сметчимся
Сленговый неологизм, происходящий от английского match. В обиходе его используют как замену словам «созвонимся» или «встретимся». Однако значение шире: match также означает «совпадать» или «подходить», поэтому «сметчиться» может означать найти общий язык или быть на одной волне или вайбе.
Токс
Сленговое сокращение от слова «токсик», заимствованного из английского toxic (в переводе — «ядовитый»). Этот термин применяют к людям, чье поведение негативно сказывается на других: они могут быть агрессивными, уничижительными или просто создавать токсичную атмосферу вокруг себя. Если говорить проще, «токсик» — это человек, чьи слова или поступки вызывают у окружающих стресс, раздражение или эмоциональный дискомфорт, словно «отравляя» общение.
Финализировать
В неформальной речи вместо сленгового выражения «финализировать» часто используют более привычные аналоги, передающие идею завершения процесса — например: «закончить», «завершить», «довести до конца» или даже «откачать».
В разговорном контексте также встречается слово «зафигачить», но оно считается грубоватым и уместно не во всех ситуациях. Пример: «Ты уже финализировал отчет?».
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