Медведев призвал распустить МУС, выдавший ордер на арест Путина

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Медведев также предупредил о том, что действия МУС могут спровоцировать «мировую заваруху»
Медведев также предупредил о том, что действия МУС могут спровоцировать «мировую заваруху» Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес Международного уголовного суда (МУС), заявив о необходимости его роспуска. Выступая на марафоне «Знание. Первые», он подчеркнул, что текущие действия МУС, включая ордеры на арест глав государств, могут привести к серьезным международным конфликтам.

«МУС надо распускать и создавать новый общепризнанный юрисдикционный орган», — заявил Медведев во время трансляции. По его мнению, МУС дискредитировал себя и действует исходя из политических мотивов, что противоречит принципам международного права. Медведев предложил создать новый международный судебный орган, который был бы признан всеми странами. Он выразил надежду, что в будущем такой орган сможет заменить существующий МУС и стать по-настоящему легитимным инструментом международного правосудия.

Одним из ключевых поводов для критики стали действия МУС, связанные с выдачей ордеров на арест глав государств. Досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикция которой не признается Россией, издала в 2023 году ордеры на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Медведев подчеркнул, что такие политизированные решения суда могут привести к серьезным международным кризисам. Он предупредил, что арест главы сильной или ядерной державы по ордеру МУС может стать формальным поводом для начала войны.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес Международного уголовного суда (МУС), заявив о необходимости его роспуска. Выступая на марафоне «Знание. Первые», он подчеркнул, что текущие действия МУС, включая ордеры на арест глав государств, могут привести к серьезным международным конфликтам. «МУС надо распускать и создавать новый общепризнанный юрисдикционный орган», — заявил Медведев во время трансляции. По его мнению, МУС дискредитировал себя и действует исходя из политических мотивов, что противоречит принципам международного права. Медведев предложил создать новый международный судебный орган, который был бы признан всеми странами. Он выразил надежду, что в будущем такой орган сможет заменить существующий МУС и стать по-настоящему легитимным инструментом международного правосудия. Одним из ключевых поводов для критики стали действия МУС, связанные с выдачей ордеров на арест глав государств. Досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикция которой не признается Россией, издала в 2023 году ордеры на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Медведев подчеркнул, что такие политизированные решения суда могут привести к серьезным международным кризисам. Он предупредил, что арест главы сильной или ядерной державы по ордеру МУС может стать формальным поводом для начала войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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