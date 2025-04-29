Медведев призвал распустить МУС, выдавший ордер на арест Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес Международного уголовного суда (МУС), заявив о необходимости его роспуска. Выступая на марафоне «Знание. Первые», он подчеркнул, что текущие действия МУС, включая ордеры на арест глав государств, могут привести к серьезным международным конфликтам.
«МУС надо распускать и создавать новый общепризнанный юрисдикционный орган», — заявил Медведев во время трансляции. По его мнению, МУС дискредитировал себя и действует исходя из политических мотивов, что противоречит принципам международного права. Медведев предложил создать новый международный судебный орган, который был бы признан всеми странами. Он выразил надежду, что в будущем такой орган сможет заменить существующий МУС и стать по-настоящему легитимным инструментом международного правосудия.
Одним из ключевых поводов для критики стали действия МУС, связанные с выдачей ордеров на арест глав государств. Досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикция которой не признается Россией, издала в 2023 году ордеры на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Медведев подчеркнул, что такие политизированные решения суда могут привести к серьезным международным кризисам. Он предупредил, что арест главы сильной или ядерной державы по ордеру МУС может стать формальным поводом для начала войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.