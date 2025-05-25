25 мая 2025

Мэрия Перми отреагировала на драку в детском саду

Мэрия Перми начала служебное расследование по факту драки в детском саду
© Служба новостей «URA.RU»
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В детском саду начата проверка
В детском саду начата проверка Фото:

Администрация Перми проведет проверку в детсаду «Театр на Звезде», где подрались дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, пояснив, что инцидент произошел 22 мая.

«С понедельника [26 мая] будет проводиться проверка департамента образования в части оставления детей без присмотра в детском саду на Максима Горького, 42», — пояснили агентству в горадминистрации. Также мэрия выявила нарушение регламента просмотра запись с камер видеонаблюдения в учреждении.

Руководство детского сада сейчас проводит служебное расследование, уточнили URA.RU в пресс-службе администрации города. С родителями детей, которые участвовали в конфликте, проведены встречи методистом, запланировано проведение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса.

URA.RU рассказывало, что конфликт между воспитанниками младшей группы детсада «Театр на звезде» возник после возвращения детей вернулись с прогулки. Руководитель учреждения Елена Носкова заявила агентству, что уже «дала все пояснения компетентным органам».

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Администрация Перми проведет проверку в детсаду «Театр на Звезде», где подрались дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, пояснив, что инцидент произошел 22 мая. «С понедельника [26 мая] будет проводиться проверка департамента образования в части оставления детей без присмотра в детском саду на Максима Горького, 42», — пояснили агентству в горадминистрации. Также мэрия выявила нарушение регламента просмотра запись с камер видеонаблюдения в учреждении. Руководство детского сада сейчас проводит служебное расследование, уточнили URA.RU в пресс-службе администрации города. С родителями детей, которые участвовали в конфликте, проведены встречи методистом, запланировано проведение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. URA.RU рассказывало, что конфликт между воспитанниками младшей группы детсада «Театр на звезде» возник после возвращения детей вернулись с прогулки. Руководитель учреждения Елена Носкова заявила агентству, что уже «дала все пояснения компетентным органам».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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