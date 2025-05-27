«Путаница»: что происходит с разрешением Запада бить ракетами вглубь РФ

Страны Запада сняли накануне любые ограничения на использование дальнобойного оружия Украиной. В связи с этим появился риск того, что Киев может атаковать дальние российские территории. В Кремле охарактеризовали ситуацию с заявлениями европейских стран, в частности, немецкого канцлера ФРГ Фридриха Мерца, как путаницу, которая никак не способствует разрешению украинского конфликта. URA.RU приводит основные заявления Мерца, вызвавшие бурную реакцию в мире.
Для Украины больше нет ограничений...
Украина получила разрешение наносить удары на дальних дистанциях по военным объектам, расположенным на территории России. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR 26 мая.
По словам Мерца, Великобритания, Германия, Франция и Соединенные Штаты больше не вводят ограничений относительно дальности вооружения, передаваемого Украине. «В настоящее время не существует никаких ограничений по дальнобойности оружия, поставляемого Украине — ни со стороны Великобритании, ни Франции, ни с нашей стороны», — отметил канцлер. Он добавил, что теперь Украина получила возможность осуществлять оборону, в том числе нанося удары по военной инфраструктуре на территории России.
...и это решение приняли еще несколько месяцев назад
Решение о снятии ограничений на дальнобойность вооружения, поставляемого Украине, было принято уже несколько месяцев назад, подчеркнул Мерц. «Вчера в Берлине я озвучил то, что на самом деле произошло еще несколько месяцев назад», — пояснил он в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Финляндии Петтери Орпо.
Трамп также раздумывает снять ограничения по оружию
Американский президент Дональд Трамп также всерьез рассматривает вариант снятия всех ограничений на военные действия Украины. Об этом Kyiv Post сообщили два высокопоставленных представителя западных стран.
«Все ограничения, введенные ранее — вне зависимости от того, были ли они частично ослаблены или нет, — сейчас находятся на стадии пересмотра. Президент [Трамп] убежден, что существующее положение дел не способствует достижению наших общих интересов в части привлечения России к переговорам», — отметил источник, близкий к окружению главы государства.
По информации западных чиновников, в настоящее время администрация США проводит оценку эффективности действующих ограничительных мер и их влияния на развитие конфликта. Окончательные решения относительно возможной отмены ограничений могут быть приняты в ближайшее время после завершения соответствующего анализа. Далее Трамп начал открыто угрожать России, заявляя, что она «играет с огнем».
В Германии хотят дать Киеву новые ракеты
После того, как Мерц озвучил свое заявление о снятии ограничения для Украины, депутат бундестага Антон Хофрайтер, представляющий партию «Зеленые», обратился к канцлеру с призывом передать Украине ракеты большой дальности Taurus. Об этом сообщает издание RND.
Хофрайтер подчеркнул, что если Мерц действительно намерен оказать реальную поддержку Украине, ему следует немедленно одобрить поставку крылатых ракет Taurus — как он неоднократно настаивал на этом ранее. Также депутат призвал к усилению антироссийских санкций.
В ФРГ заявили, что не меняли своего курса по Украине
Вице-канцлер Германии и министр финансов Ларс Клингбайль опроверг заявления о том, что власти ФРГ изменили свою позицию по ограничению дальности вооружений, поставляемых Украине. «Нет новой договоренности, которая выходила бы за рамки того, что делало предыдущее правительство», — отметил Ларс Клингбайль.
По его словам, все решения по поставкам вооружения Киеву принимаются в соответствии с ранее согласованной позицией Берлина. Вице-канцлер подчеркнул, что Германия придерживается прежнего курса в вопросе предоставления военной помощи Украине, и никаких изменений или расширения условий поставок не происходило.
При этом еще год назад на тот момент канцлер страны Олаф Шольц неоднократно говорил о необходимости избегать эскалации конфликта на Украине. Он даже решился на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на осуждение со стороны стран Запада. Также Шольц отказывался принимать окончательные решения о поставках ракет Taurus.
«Будете хулиганить — будете получать»: реакция Кремля на заявления Мерца
В Кремле выразили беспокойство после громки заявлений Германии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что европейские страны действительно приняли решение о снятии ограничений, это следует рассматривать как шаг, способствующий дальнейшей эскалации конфликта.
Также Песков охарактеризовал ситуацию с заявлениями европейских стран о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине как изрядную путаницу. «Там сейчас изрядная путаница. Непонятно, соответствует действительности или нет. Потому что вчера Мерц заявил о том, что решение принято... Вчера же один из членов кабинета это опровергал. Сегодня... Мерц все таки настаивал...» — сказал Песков.
Затем в Кремле подытожили происходящее, сославшись на слова Владимира Путина. «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить — будете получать», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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