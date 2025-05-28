Нарышкин заявил о сильнейшей внутренней борьбе в США

Внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах Америки приобрела крайне острый характер. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Внутренняя борьба в США буквально идет не на жизнь, а на смерть, о чем свидетельствуют многочисленные покушения и угрозы в адрес Трампа», — сказал Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Его слова передает РИА Новости.
Глава СВР обратил особое внимание на противодействие, с которым сталкивается Трамп. Особенное внимание уделяется его инициативам по прекращению военных конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.
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