Нарышкин заявил о сильнейшей внутренней борьбе в США

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Глава СВР обратил особое внимание на противодействие, с которым сталкивается Трамп
Глава СВР обратил особое внимание на противодействие, с которым сталкивается Трамп Фото:

Внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах Америки приобрела крайне острый характер. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Внутренняя борьба в США буквально идет не на жизнь, а на смерть, о чем свидетельствуют многочисленные покушения и угрозы в адрес Трампа», — сказал Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Его слова передает РИА Новости. 

Глава СВР обратил особое внимание на противодействие, с которым сталкивается Трамп. Особенное внимание уделяется его инициативам по прекращению военных конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

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Внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах Америки приобрела крайне острый характер. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «Внутренняя борьба в США буквально идет не на жизнь, а на смерть, о чем свидетельствуют многочисленные покушения и угрозы в адрес Трампа», — сказал Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Его слова передает РИА Новости.  Глава СВР обратил особое внимание на противодействие, с которым сталкивается Трамп. Особенное внимание уделяется его инициативам по прекращению военных конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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