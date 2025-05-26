«Ездят на такси за деньги избирателей»: депутат Карапетян объяснил атаку на замгубернатора Швиндта

Депутат Карапетян объяснил атаку на свердловского замгубернатора Швиндта

26 мая 2025 в 20:00 Размер текста - 17 +

Армен Карапетян всерьез озабочен кадрами в правительстве Фото: Размик Закарян © URA.RU Вице-спикер свердловского заксобрания Армен Карапетян, выступивший с обличительной речью в адрес замгубернатора Сергея Швиндта, готовится привлечь внимание к работе и других чиновников, которые могут скомпрометировать новое руководство региона. Их фамилии он не называет, но намекает — один из них тоже связан с деятельностью Фонда капремонта. Если госслужащие добровольно не уйдут в отставку, депутат готов обнародовать некую информацию. В беседе с корреспондентом URA.RU Карапетян развернуто объяснил свою позицию. «Работа депутатов — не просто нажимать на кнопку микрофона, но и поднимать важные темы. Нас отправили в заксобрание наши избиратели, чтобы мы представляли их интересы. И если мы молчим — это их прямое предательство и оскорбление! А наша страна сейчас переживает непростые времена. Несмотря на внешние вызовы, Россия развивается, укрепляет свои позиции в мировом масштабе. За это мы должны быть благодарны нашему президенту. Свердловская область по многим показателям занимает лидирующие позиции в сравнении с другими регионами, но, к сожалению, в областном правительстве есть руководители [ведомств и министерств] — их правильнее назвать „кадры“ — которые портят картину. Они руководствуются личной неприязнью, либо личной финансовой выгодой. И Швиндт — один из них», — уверен Карапетян. Карапетян планировал лично высказать Сергею Швиндту претензии на заседании заксо, но выступить ему не дали Фото: Размик Закарян © URA.RU Сергей Швиндт курирует в свердловском правительстве почти все ключевые направления. В его подчинении находятся министерство ЖКХ и подконтрольный ему Фонд содействия капремонту, минстрой и Управление капстроительства, министерство транспорта и Управление автомобильных дорог. «Посмотрим результат его [Швиндта] работы: министр ЖКХ [Николай Смирнов] сидит в СИЗО, два его зама [Андрей Кислицын и Игорь Чикризов] под следствием, бывший зам в розыске. В деле эпизодов на сумму 43 млрд рублей! Министр транспорта [Василий Старков] сидит в тюрьме, начальник Управления автомобильных дорог [Вячеслав Данилов] — в тюрьме, замначальника Управления капстроительства (УКС) [Андрей Мельников] — в СИЗО, основной подрядчик [владелец „СК Интег“ Олег Качусов] задержан. И все за коррупцию! Что он [Швиндт] курирует тогда? Почему он приходит к нам, представителям народа, на заседания заксобрания как будто белый и пушистый и хлопает глазами? Все виноваты кроме него», — негодует парламентарий. И продолжает: «Это еще следственные органы не дошли до работы Фонда содействия капремонту, где подрядчики выполняют работы и сами их принимают уже под видом управляющих компаний. И я, и прокурор поднимали это вопрос на комитете, спрашивали [директора фонда Станислава] Суханова, почему срывается ремонт некоторых домов. Он говорит, что денег нет, при этом сам же уточнял, что на депозитных счетах фонда лежит больше трех миллиардов! Надо еще проверить, куда они девают эти деньги со спецсчетов. Это народные деньги для того, чтобы делать ремонты, чтобы улучшать качество жизни. Новость по теме Свердловский экс-мэр брал взятки от подчиненного: подробности из суда. Фото При этом все они [сотрудники фонда капремонта] ездят на такси. Больше 27 миллионов предусмотрено у них в бюджете на эти цели, из них семь миллионов — это деньги за ожидание такси. А они спросили у людей, на чьи деньги ездят, согласны ли они? Швиндт в этом беспредельном фонде является еще и председателем попечительского совета! И какие советы он дает, если все его подчиненные сидят в тюрьме?» За уголовными делами в отношении чиновников тянутся уголовные дела в отношении глав муниципалитетов. В частности, сейчас судят экс-главу Дегтярска и его замов. «Швиндт заставляет мэров подписывать акты приемки работ, которые не были выполнены в полном объеме, и угрожает главам. Яркий пример — Арамиль», — заявляет депутат. Управление капитального строительства, на котором завязаны почти все стройки министерства образования и министерства здравоохранения: школы, детские сады, больницы, срывает сроки вводов объектов в эксплуатацию. О ситуации писал и врио губернатора Денис Паслер у себя в telegram-канале, когда на прошлой неделе инспектировал строящиеся объекты на севере региона. «Жители Краснотурьинска обратили мое внимание на очевидный срыв сроков строительства двух важнейших соцобъектов — школы и Центра бокса. Плановый срок ввода их в эксплуатацию истек еще в прошлом году. Недопустимая ситуация, которую срочно нужно исправлять», — писал Паслер. В Краснотурьинске, где два соцобъекта вовремя не ввели в эксплуатацию Фото: telegram-канал Дениса Паслера Сам Карапетян указывает еще и на то, что некоторые федеральные деньги не освоены, а значит в следующий раз региону уже могут не дать финансирование. Дениса Паслера он называет серьезным управленцем и опытным руководителем. «Он ведь кандидат от нашего президента Владимира Владимировича Путина, которым мы гордимся, секретарь регионального отделения „Единой России“. Швиндт — тоже член ЕР, только позорит партию, и я уверен, что таким „кадрам“, как он, с главой региона не по пути. Ведь наша область — это лицо губернатора. Почему мы — депутаты — молчим? Что скажет народ? Я давно живу в Свердловской области, здесь родились и живут мои дети, внуки. Мне небезразлично, что здесь происходит, поэтому я обязан говорить», — заключил Карапетян. При этом конкретные фамилии других чиновников, которые, по его мнению, могут компрометировать руководство региона, Карапетян пока не называет. «Для них же лучше, чтобы они заранее ушли в отставку, чем если я обнародую всю информацию о них», — подытожил парламентарий. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Сергею Швиндту и попросил высказать по каждому пункту обвинения. И звонок, и сообщение в мессенджере он проигнорировал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-спикер свердловского заксобрания Армен Карапетян, выступивший с обличительной речью в адрес замгубернатора Сергея Швиндта, готовится привлечь внимание к работе и других чиновников, которые могут скомпрометировать новое руководство региона. Их фамилии он не называет, но намекает — один из них тоже связан с деятельностью Фонда капремонта. Если госслужащие добровольно не уйдут в отставку, депутат готов обнародовать некую информацию. В беседе с корреспондентом URA.RU Карапетян развернуто объяснил свою позицию. «Работа депутатов — не просто нажимать на кнопку микрофона, но и поднимать важные темы. Нас отправили в заксобрание наши избиратели, чтобы мы представляли их интересы. И если мы молчим — это их прямое предательство и оскорбление! А наша страна сейчас переживает непростые времена. Несмотря на внешние вызовы, Россия развивается, укрепляет свои позиции в мировом масштабе. За это мы должны быть благодарны нашему президенту. Свердловская область по многим показателям занимает лидирующие позиции в сравнении с другими регионами, но, к сожалению, в областном правительстве есть руководители [ведомств и министерств] — их правильнее назвать „кадры“ — которые портят картину. Они руководствуются личной неприязнью, либо личной финансовой выгодой. И Швиндт — один из них», — уверен Карапетян. Сергей Швиндт курирует в свердловском правительстве почти все ключевые направления. В его подчинении находятся министерство ЖКХ и подконтрольный ему Фонд содействия капремонту, минстрой и Управление капстроительства, министерство транспорта и Управление автомобильных дорог. «Посмотрим результат его [Швиндта] работы: министр ЖКХ [Николай Смирнов] сидит в СИЗО, два его зама [Андрей Кислицын и Игорь Чикризов] под следствием, бывший зам в розыске. В деле эпизодов на сумму 43 млрд рублей! Министр транспорта [Василий Старков] сидит в тюрьме, начальник Управления автомобильных дорог [Вячеслав Данилов] — в тюрьме, замначальника Управления капстроительства (УКС) [Андрей Мельников] — в СИЗО, основной подрядчик [владелец „СК Интег“ Олег Качусов] задержан. И все за коррупцию! Что он [Швиндт] курирует тогда? Почему он приходит к нам, представителям народа, на заседания заксобрания как будто белый и пушистый и хлопает глазами? Все виноваты кроме него», — негодует парламентарий. И продолжает: «Это еще следственные органы не дошли до работы Фонда содействия капремонту, где подрядчики выполняют работы и сами их принимают уже под видом управляющих компаний. И я, и прокурор поднимали это вопрос на комитете, спрашивали [директора фонда Станислава] Суханова, почему срывается ремонт некоторых домов. Он говорит, что денег нет, при этом сам же уточнял, что на депозитных счетах фонда лежит больше трех миллиардов! Надо еще проверить, куда они девают эти деньги со спецсчетов. Это народные деньги для того, чтобы делать ремонты, чтобы улучшать качество жизни. При этом все они [сотрудники фонда капремонта] ездят на такси. Больше 27 миллионов предусмотрено у них в бюджете на эти цели, из них семь миллионов — это деньги за ожидание такси. А они спросили у людей, на чьи деньги ездят, согласны ли они? Швиндт в этом беспредельном фонде является еще и председателем попечительского совета! И какие советы он дает, если все его подчиненные сидят в тюрьме?» За уголовными делами в отношении чиновников тянутся уголовные дела в отношении глав муниципалитетов. В частности, сейчас судят экс-главу Дегтярска и его замов. «Швиндт заставляет мэров подписывать акты приемки работ, которые не были выполнены в полном объеме, и угрожает главам. Яркий пример — Арамиль», — заявляет депутат. Управление капитального строительства, на котором завязаны почти все стройки министерства образования и министерства здравоохранения: школы, детские сады, больницы, срывает сроки вводов объектов в эксплуатацию. О ситуации писал и врио губернатора Денис Паслер у себя в telegram-канале, когда на прошлой неделе инспектировал строящиеся объекты на севере региона. Сам Карапетян указывает еще и на то, что некоторые федеральные деньги не освоены, а значит в следующий раз региону уже могут не дать финансирование. Дениса Паслера он называет серьезным управленцем и опытным руководителем. «Он ведь кандидат от нашего президента Владимира Владимировича Путина, которым мы гордимся, секретарь регионального отделения „Единой России“. Швиндт — тоже член ЕР, только позорит партию, и я уверен, что таким „кадрам“, как он, с главой региона не по пути. Ведь наша область — это лицо губернатора. Почему мы — депутаты — молчим? Что скажет народ? Я давно живу в Свердловской области, здесь родились и живут мои дети, внуки. Мне небезразлично, что здесь происходит, поэтому я обязан говорить», — заключил Карапетян. При этом конкретные фамилии других чиновников, которые, по его мнению, могут компрометировать руководство региона, Карапетян пока не называет. «Для них же лучше, чтобы они заранее ушли в отставку, чем если я обнародую всю информацию о них», — подытожил парламентарий. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Сергею Швиндту и попросил высказать по каждому пункту обвинения. И звонок, и сообщение в мессенджере он проигнорировал.