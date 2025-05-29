Челябинским ветеранам СВО сделают скидку на ларьки

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Евгений Илле сообщил о новой льготе для ветеранов СВО
Евгений Илле сообщил о новой льготе для ветеранов СВО Фото:

В Челябинской области установили 50-процентную скидку на аренду ларьков и киосков для ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«На заседании Законодательного Собрания депутатами принят закон, согласно которому устанавливается льготный размер арендной платы за размещение нестационарных торговых объектов для участников специальной военной операции и инвалидов боевых действий. Закон подготовлен с учетом мнения всех муниципалитетов и получил положительные отклики», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле уверен, что мера поможет ветеранам и инвалидам боевых действий в адаптации к гражданской жизни через вовлечение в предпринимательскую деятельность. Скидка на размещение нестационарных торговых объектов будет составлять 50 процентов и выше — решение о ее размерах оставили на усмотрение муниципалитетов. Ранее URA.RU сообщало о льготе, однако ее размер не был известен.

Также на адаптацию ветеранов нацелены федеральная программа «Время героев» и региональная — «Герои Южного Урала». После участия в этих образовательных программах бойцы смогут реализовать себя в бизнесе, политике и общественной деятельности.

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В Челябинской области установили 50-процентную скидку на аренду ларьков и киосков для ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «На заседании Законодательного Собрания депутатами принят закон, согласно которому устанавливается льготный размер арендной платы за размещение нестационарных торговых объектов для участников специальной военной операции и инвалидов боевых действий. Закон подготовлен с учетом мнения всех муниципалитетов и получил положительные отклики», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле уверен, что мера поможет ветеранам и инвалидам боевых действий в адаптации к гражданской жизни через вовлечение в предпринимательскую деятельность. Скидка на размещение нестационарных торговых объектов будет составлять 50 процентов и выше — решение о ее размерах оставили на усмотрение муниципалитетов. Ранее URA.RU сообщало о льготе, однако ее размер не был известен. Также на адаптацию ветеранов нацелены федеральная программа «Время героев» и региональная — «Герои Южного Урала». После участия в этих образовательных программах бойцы смогут реализовать себя в бизнесе, политике и общественной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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