Челябинским ветеранам СВО сделают скидку на ларьки

В Челябинской области установили 50-процентную скидку на аренду ларьков и киосков для ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«На заседании Законодательного Собрания депутатами принят закон, согласно которому устанавливается льготный размер арендной платы за размещение нестационарных торговых объектов для участников специальной военной операции и инвалидов боевых действий. Закон подготовлен с учетом мнения всех муниципалитетов и получил положительные отклики», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле уверен, что мера поможет ветеранам и инвалидам боевых действий в адаптации к гражданской жизни через вовлечение в предпринимательскую деятельность. Скидка на размещение нестационарных торговых объектов будет составлять 50 процентов и выше — решение о ее размерах оставили на усмотрение муниципалитетов. Ранее URA.RU сообщало о льготе, однако ее размер не был известен.
Также на адаптацию ветеранов нацелены федеральная программа «Время героев» и региональная — «Герои Южного Урала». После участия в этих образовательных программах бойцы смогут реализовать себя в бизнесе, политике и общественной деятельности.
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