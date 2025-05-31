Жителям Москвы устроили принудительный цифровой детокс

Несколько тысяч жителей жилых комплексов Москвы и Московской области в течение четырех дней остаются без доступа к интернету. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Интернет в ЖК „Рассказово 2.0“, „Новые Ватутинки“, „Датский квартал“, „Рихард“, „Западное Кунцево“, „Первый Ленинградский“, „Новое Тушино“ и ряде других пропал 28 мая. Большую часть пострадавших домов обслуживает провайдер „АСВТ“», — написал telegram-канал.
Изначально представители провайдера сообщили пользователям, что возникшие перебои в работе интернета обусловлены DDoS-атакой. Однако, когда быстро восстановить доступ не удалось, компания уведомила абонентов о проведении замены оборудования, в связи с чем восстановление связи может занять дополнительное время.
В настоящее время жители некоторых жилых комплексов отмечают кратковременное появление доступа к интернету, однако стабильного соединения добиться пока не удается. Мобильный интернет также функционирует с перебоями, вероятно, из-за высокой нагрузки на сеть. Кроме того, в квартирах не работают системы «умного» дома и телевидение.
В мае 2025 года массовые перебои с мобильным интернетом были зафиксированы в свыше 30 городах России, включая ряд районов Москвы и Московской области. Причиной ограничений стали меры по предотвращению атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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