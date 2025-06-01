Обстановка на Киевском вокзале после ЧП в Брянской области. Фоторепортаж

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Пострадавших встречают на вокзале медики
Пострадавших встречают на вокзале медики Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Семь человек погибли в результате обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути в Брянской области, где в этот момент проходил пассажирский поезд «Климово — Москва». Количество пострадавших при подрыве моста в Брянской области увеличилось до 71 — 44 остаются в больнице, а семеро скончались. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

На Киевский вокзал в Москве прибыл резервный поезд, который эвакуировал в столицу пострадавших в крушении поезда. На вокзале их встречают представители страховых компаний и РЖД. Пассажирам выдают справки и памятки о том, как подать заявление на получение компенсации. Пострадавших на каталках везут по перрону, их госпитализируют в столичные больницы для оказания помощи. URA.RU ведет онлайн-трансляцию по  ЧП.

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Семь человек погибли в результате обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути в Брянской области, где в этот момент проходил пассажирский поезд «Климово — Москва». Количество пострадавших при подрыве моста в Брянской области увеличилось до 71 — 44 остаются в больнице, а семеро скончались. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. На Киевский вокзал в Москве прибыл резервный поезд, который эвакуировал в столицу пострадавших в крушении поезда. На вокзале их встречают представители страховых компаний и РЖД. Пассажирам выдают справки и памятки о том, как подать заявление на получение компенсации. Пострадавших на каталках везут по перрону, их госпитализируют в столичные больницы для оказания помощи. URA.RU ведет онлайн-трансляцию по  ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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