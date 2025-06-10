Суд продлил арест ставленникам теневого мэра из ХМАО

Суд ХМАО оставил под стражей чиновников, обвиняемых в мошенничестве
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Суд оставил продлил арест до августа чиновникам из Нефтеюганска
Суд оставил продлил арест до августа чиновникам из Нефтеюганска Фото:

Суд Нефтеюганска оставил под арестом до августа директора депимущества Шамиля Майранова и руководителя муниципальной конторы по содержанию и ремонту дорог «Спецкоммунсервис» Максима Федорова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Мера пресечения продлена до 04.08.2025», — сообщили агентству в суде. Майранов и Федоров были задержаны 4 апреля.

Фигурантам вменяется незаконная продажа сети муниципальных аптек АО «Фармация». Возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «превышение должностных полномочий». По делу также проходит покупатель сети аптек Мария Мехоношина, она находится под подпиской о невыезде. По словам инсайдера URA.RU, все трое считаются ставленниками депутата думы ХМАО Семена Пыталева.

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Суд Нефтеюганска оставил под арестом до августа директора депимущества Шамиля Майранова и руководителя муниципальной конторы по содержанию и ремонту дорог «Спецкоммунсервис» Максима Федорова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Мера пресечения продлена до 04.08.2025», — сообщили агентству в суде. Майранов и Федоров были задержаны 4 апреля. Фигурантам вменяется незаконная продажа сети муниципальных аптек АО «Фармация». Возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «превышение должностных полномочий». По делу также проходит покупатель сети аптек Мария Мехоношина, она находится под подпиской о невыезде. По словам инсайдера URA.RU, все трое считаются ставленниками депутата думы ХМАО Семена Пыталева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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