Суд продлил арест ставленникам теневого мэра из ХМАО

Суд Нефтеюганска оставил под арестом до августа директора депимущества Шамиля Майранова и руководителя муниципальной конторы по содержанию и ремонту дорог «Спецкоммунсервис» Максима Федорова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Мера пресечения продлена до 04.08.2025», — сообщили агентству в суде. Майранов и Федоров были задержаны 4 апреля.
Фигурантам вменяется незаконная продажа сети муниципальных аптек АО «Фармация». Возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «превышение должностных полномочий». По делу также проходит покупатель сети аптек Мария Мехоношина, она находится под подпиской о невыезде. По словам инсайдера URA.RU, все трое считаются ставленниками депутата думы ХМАО Семена Пыталева.
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