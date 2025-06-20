Путин рассказал о ситуации с ростом цен в России

Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, при этом ее таргетирование продолжается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании.
«Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, таргетирование инфляции продолжается. Инфляционная динамика развивается лучше ожиданий рынка», — передает слова главы государства корреспондент информационного агентства URA.RU.
Президент также добавил, что одна из текущих целей — достижение умеренного уровня инфляции. В вопросе замедления этого показателя активную роль сыграли работа правительства и Банка России. Вместе с тем Владимир Путин отметил, что некоторые эксперты предполагают рецессии в экономике, однако, по его мнению, этого нельзя допустить.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал о заметном замедлении инфляции в России, отмечая, что темпы снижения превышают ожидания и инфляция опустилась ниже 10% впервые с февраля 2025 года. По данным министерства, на 19 мая годовой показатель составлял 9,9%, тогда как несколько месяцев ранее инфляция держалась выше этого уровня.
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