Министр образования оправдался за ошибку в поздравлении «Артеку»

Фотография поздравления международному детскому центру «Артек» от министра просвещения Сергея Кравцова с пропущенной "д" в слове "праздник" является фейком, чьей-то шуткой, созданной с помощью фоторедактора. Об этом заявил сам глава ведомства во время Петербургского международного экономического форума.
«Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и начал рассылать», — прокомментировал ситуацию Сергей Кравцов, его слова передает ТАСС. Министр отметил, что в современном информационном пространстве подобные изображения быстро распространяются по социальным сетям и мессенджерам. По словам Кравцова, некоторые telegram-каналы опубликовали снимок без проверки, из-за чего возникла «сенсация на пустом месте».
Ранее в интернете появилось фото с изображением Кравцова в рамке, на котором он якобы поздравляет легендарный детский лагерь "Артек" со 100-летием, пропустив букву "д" в слове "праздник". Кравцов подчеркнул, что к появившемуся в социальных сетях изображению отнесся с улыбкой. Ответственность за распространение подобного контента министр возложил на авторов и распространителей фейка. Он добавил, что созданная картинка является результатом работы в простом фоторедакторе, а всех, кто хочет убедиться в реальной ситуации, пригласил лично посетить «Артек», который он вновь поздравил со столетием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.