Министр образования оправдался за ошибку в поздравлении «Артеку»

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Кравцов назвал распространяемое фото с якобы его поздравлением «Артеку» чьей-то шуткой
Кравцов назвал распространяемое фото с якобы его поздравлением «Артеку» чьей-то шуткой Фото:

Фотография поздравления международному детскому центру «Артек» от министра просвещения Сергея Кравцова с пропущенной "д" в слове "праздник" является фейком, чьей-то шуткой, созданной с помощью фоторедактора. Об этом заявил сам глава ведомства во время Петербургского международного экономического форума.

«Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и начал рассылать», — прокомментировал ситуацию Сергей Кравцов, его слова передает ТАСС. Министр отметил, что в современном информационном пространстве подобные изображения быстро распространяются по социальным сетям и мессенджерам. По словам Кравцова, некоторые telegram-каналы опубликовали снимок без проверки, из-за чего возникла «сенсация на пустом месте».

Ранее в интернете появилось фото с изображением Кравцова в рамке, на котором он якобы поздравляет легендарный детский лагерь "Артек" со 100-летием, пропустив букву "д" в слове "праздник". Кравцов подчеркнул, что к появившемуся в социальных сетях изображению отнесся с улыбкой. Ответственность за распространение подобного контента министр возложил на авторов и распространителей фейка. Он добавил, что созданная картинка является результатом работы в простом фоторедакторе, а всех, кто хочет убедиться в реальной ситуации, пригласил лично посетить «Артек», который он вновь поздравил со столетием.

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Фотография поздравления международному детскому центру «Артек» от министра просвещения Сергея Кравцова с пропущенной "д" в слове "праздник" является фейком, чьей-то шуткой, созданной с помощью фоторедактора. Об этом заявил сам глава ведомства во время Петербургского международного экономического форума. «Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и начал рассылать», — прокомментировал ситуацию Сергей Кравцов, его слова передает ТАСС. Министр отметил, что в современном информационном пространстве подобные изображения быстро распространяются по социальным сетям и мессенджерам. По словам Кравцова, некоторые telegram-каналы опубликовали снимок без проверки, из-за чего возникла «сенсация на пустом месте». Ранее в интернете появилось фото с изображением Кравцова в рамке, на котором он якобы поздравляет легендарный детский лагерь "Артек" со 100-летием, пропустив букву "д" в слове "праздник". Кравцов подчеркнул, что к появившемуся в социальных сетях изображению отнесся с улыбкой. Ответственность за распространение подобного контента министр возложил на авторов и распространителей фейка. Он добавил, что созданная картинка является результатом работы в простом фоторедакторе, а всех, кто хочет убедиться в реальной ситуации, пригласил лично посетить «Артек», который он вновь поздравил со столетием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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