Бывший премьер-министр Украины назвал единственный способ закончить СВО

Азаров: конфликт РФ и Украины можно закончить только при участии России и США
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Экс-премьер Азаров призвал к прямым переговорам России и США по Украине, как единственный способ закончить конфликт
Экс-премьер Азаров призвал к прямым переговорам России и США по Украине, как единственный способ закончить конфликт Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Закончить конфликт РФ и Украины можно только разрешив весь комплекс противоречий по Украине. Об этом заявил украинский премьер-министр Николай Азаров, призвав к диалогу Россию и США.

«Если [президент США Дональд] Трамп заинтересован, скажем, все-таки в восстановлении надежного мира, то он же не может не понимать, что сохранение этого [киевского] режима будет означать не мир, а продолжение войны. Здесь, на мой взгляд, в этом узловом пункте возможно нахождение путей соприкосновения между российской стороной и американской стороной», — заявил Азаров, отметив, что Москва прекрасно понимает, что сохранение нынешних властей гарантирует продолжение конфликта. Его слова передает РИА «Новости».

По его оценке, Трамп прекрасно понимает это, даже если кто-то из его окружения или из других западных лидеров пытается его переубедить. «Он все-таки реалист, на мой взгляд, практик. Видит, как события развиваются. Поэтому вся эта ситуация, на мой взгляд, этот сгусток противоречий, конечно, должен разрешаться прежде всего в результате, так сказать, переговоров двух крупных игроков», — заявил Азаров. Под крупными игроками он имел ввиду Россию и США.

Делегации России и Украины встречались дважды за 2025 год. Диалог происходил на территории третьей страны — Турции в Стамбуле. Последний раз стороны беседовали дипломаты 2 июня.

Россия и Украина обменялись меморандумами, в которых содержатся шаги по дальнейшему урегулированию кризиса. Также стороны договорились об обмене пленных и тел погибших солдат. Только 20 июня был проведен очередной обмен военнопленными.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ходе переговоров РФ и Киев достигли прогресса в гуманитарной сфере. Она уточнила, что речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими.

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Закончить конфликт РФ и Украины можно только разрешив весь комплекс противоречий по Украине. Об этом заявил украинский премьер-министр Николай Азаров, призвав к диалогу Россию и США. «Если [президент США Дональд] Трамп заинтересован, скажем, все-таки в восстановлении надежного мира, то он же не может не понимать, что сохранение этого [киевского] режима будет означать не мир, а продолжение войны. Здесь, на мой взгляд, в этом узловом пункте возможно нахождение путей соприкосновения между российской стороной и американской стороной», — заявил Азаров, отметив, что Москва прекрасно понимает, что сохранение нынешних властей гарантирует продолжение конфликта. Его слова передает РИА «Новости». По его оценке, Трамп прекрасно понимает это, даже если кто-то из его окружения или из других западных лидеров пытается его переубедить. «Он все-таки реалист, на мой взгляд, практик. Видит, как события развиваются. Поэтому вся эта ситуация, на мой взгляд, этот сгусток противоречий, конечно, должен разрешаться прежде всего в результате, так сказать, переговоров двух крупных игроков», — заявил Азаров. Под крупными игроками он имел ввиду Россию и США. Делегации России и Украины встречались дважды за 2025 год. Диалог происходил на территории третьей страны — Турции в Стамбуле. Последний раз стороны беседовали дипломаты 2 июня. Россия и Украина обменялись меморандумами, в которых содержатся шаги по дальнейшему урегулированию кризиса. Также стороны договорились об обмене пленных и тел погибших солдат. Только 20 июня был проведен очередной обмен военнопленными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ходе переговоров РФ и Киев достигли прогресса в гуманитарной сфере. Она уточнила, что речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими.
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