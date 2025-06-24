«Архангел» в небе Крыма: в России испытали новый дрон

В Крыму специалисты всероссийского проекта «Архангел» провели успешные испытания одноименного нового беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил основатель и руководитель проекта Михаил Филиппов.
«Новый дрон „Архангел“ испытан в небе Крыма», — рассказал Филиппов, передает ТАСС. Испытания были направлены на тестирование оборудования систем связи и наведения, а также оценку скорости развертывания мобильных ударных групп с использованием дронов. В ходе испытаний особое внимание уделялось взаимодействию «Архангела» с радиолокационными станциями (РЛС) и проверке совместимости ракеты дрона с действующими средствами противовоздушной обороны полуострова. По словам Филиппова, дрон не требует модификации существующих РЛС, что существенно облегчает его интеграцию в штатные системы контроля воздушного пространства.
Тестовые полеты проводились на семи различных локациях Крыма. Результаты показали, что связка радиолокационных станций и БПЛА позволяет не только своевременно обнаруживать цели, но и эффективно сопровождать дрон до поражения объекта. Испытания подтвердили высокую эффективность и надежность нового беспилотника в реальных условиях.
В ближайшее время в Москве планируется совещание по вопросу включения дрона «Архангел» в систему ПВО России. В случае положительного решения начнется промышленное производство аппаратов. Кроме того, специалисты проекта готовы обучать операторов-добровольцев и военнослужащих Минобороны России для эффективного применения дронов в боевых условиях.
Проект «Архангел» стартовал в 2022 году и реализуется группой энтузиастов. Координация работы осуществляется из Москвы, Крыма и Запорожской области, а центры подготовки пилотов дронов располагаются в разных городах страны.
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