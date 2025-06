Жизнь в Германии, свадьба в Лас-Вегасе и скандалы со звездами: Виктору Дробышу — 59

Виктор Дробыш отмечает 59-летие 27 июня 2025

Виктору Дробышу исполняется 59 лет Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press Виктор Дробыш — один из самых известных продюсеров и композиторов в России. Он сотрудничал с Валерией, Кристиной Орбакайте, Натальей Подольской, Стасом Пьехой, SHAMAN и другими популярными исполнителями. Сегодня он возглавляет крупный продюсерский центр и помогает начинающим музыкантам. 27 июня Виктору Дробышу исполняется 59 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU. Детство и юность Виктора Дробыша Дробыш с юности занимался музыкой профессионально Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / Global Look Press Виктор Дробыш родился 27 июня 1966 года в Санкт-Петербурге. Его отец был специалистом по токарному делу, а мама работала медиком. Виктор с детства проявлял интерес к музыке и в 11 лет начал учиться в музыкальной школе. Окончив ее, Дробыш поступает в Ленинградскую консерваторию им. Римского-Корсакова. Услышав музыку молодого музыканта, известный гитарист Игорь Романов пригласил Дробыша выступать вместе с группой «Земляне». Виктор гастролировал с ними, но вскоре коллектив распался. Виктор вместе со своим приятелем Игорем Романовым перешел в группу «Союз», с которой выступал в течение четырех лет, играя на клавишных инструментах. Следующим совместным проектом двух музыкантов стала группа «Санкт-Петербург», для которой Виктор писал песни. Карьера в Германии и Финляндии Вскоре Дробыш уезжает в Германию, где несколько лет работает продюсером коллективов «No Angels», «Culture Beat» и «BG The Prince Of Rap». В конце 90-х он переезжает в Финляндию, где сотрудничает с местным коллективом «Pets», чья композиция DaDiDam становится одним из главных хитов того времени и приносит композитору несколько значимых премий. Параллельно с музыкальной карьерой Дробыш работает на финско-российской радиостанции «Спутник». Возвращение в Россию: «Фабрика», «Евровидение» Виктор Дробыш вернулся в Россию в 2002 году Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press В 2002 году Виктор Дробыш возвращается в Россию и начинает сотрудничество с рядом известных исполнителей. Его авторские композиции быстро завоевывают популярность, такие песни, как «Часики» в исполнении Валерии, «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», которые исполняют Кристина Орбакайте и Авраам Руссо. За эти работы Дробыш был удостоен нескольких престижных музыкальных наград в России, а также получил признание на таких известных телевизионных проектах, как «Песня года» и «Золотой граммофон». В 2004 году Виктор Яковлевич выступил в роли сопродюсера четвертого сезона музыкального телепроекта «Фабрика Звезд». Это стало отправной точкой для его длительного творческого партнерства с исполнителем Стасом Пьехой. В августе того же года «Продюсерский центр Виктора Дробыша» начал продвигать и других участников проекта. Во втором браке у Виктора родились две детей Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press В 2005 году Виктор Дробыш совместно с Натальей Подольской записал песню Nobody Hurt No One, которая одержала победу в национальном отборе на конкурс «Евровидение». Через семь лет Виктор вновь выступил автором композиции, представившей Россию на этом международном музыкальном соревновании. Вместе с коллективом «Бурановские бабушки» он занял второе место. В настоящее время Дробыш продолжает плодотворное сотрудничество с ведущими исполнителями России и Белоруссии. Его авторству принадлежат широко известные композиции для таких артистов, как Валерия, Стас Пьеха, Дмитрий Колдун, Наталья Подольская, группа «Челси» и многие другие. Личная жизнь Виктора Дробыша Дробыш с женой Татьяной Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press Виктор Дробыш был женат дважды. Его первой супругой стала поэтесса Елена Стюф, которая работала с ним, создавая тексты для его песен. В этом браке у композитора родились двое сыновей — Валерий и Иван. Несмотря на кажущееся благополучие, семейные отношения вскоре завершились разводом. Второй раз Виктор Дробыш вступил в брак летом 2008 года, избрав спутницей жизни бывшую модель Татьяну Нусинову. Вскоре у пары появились двое общих детей: дочь Лидия, родившаяся в 2010 году, и сын Даниил, появившийся на свет в 2011 году. Кроме того, супруги воспитывают сына Татьяны от ее предыдущего брака. Дробыш рассказывал, что они с Татьяной сыграли две свадьбы. Первая прошла в Лас-Вегасе. «Мы решили пожениться, потренироваться в Лас-Вегасе. Приехали в Америку, и оказалось, что это полное вранье во всех фильмах, когда мужчина и женщина встречаются, бухают и просыпаются утром в постели уже как муж и жена. Полное вранье, нет такого. Для того, чтобы так пожениться, мы полдня провели в муниципалитете, нужно было отстоять очередь", — говорил он в программе "Судьба человека". Вторая свадьба для друзей и родных пары свадьба была сыграна в России. Сегодня Виктор Дробыш счастлив в семейной жизни и активно принимает участие в воспитании детей. Супруги часто появляются вместе на различных мероприятиях. В одном из интервью композитор рассказал о своем желании завести еще одного ребенка. Скандалы с Виктором Дробышем Суд с Анастасьей Сумбурской Актриса и певица Настасья Самбурская предъявила претензии Виктору Дробышу, обвинив продюсера в невыполнении условий заключенного между ними договора и потребовав досрочного расторжения контракта. В свою очередь, представители продюсерского центра предоставили доказательства исполнения всех обязательств перед артисткой. В июне 2022 года стало известно, что Самбурская проиграла судебное разбирательство с Виктором Дробышем. По решению суда, артистка была обязана выплатить продюсеру 2,7 миллиона рублей в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта. «Суд вынес решение по делу, в рамках которого обязал продюсера представить мне отчет о работе за несколько лет, — казалось бы, чего сложного и зачем для этого решения суда? Ответ очевиден — нечего написать в отчете, работа в объеме, определенном в договоре, не велась. Также скажу, что договор суд не признал прекратившим действие, то есть иск мой удовлетворил частично", — написала она в соцсети после оглашения решения суда. Ссора с Дмитрием Колдуном Дробыш поссорился с Дмитрием Колдуном Фото: Александр Мамаев © URA.RU Дмитрий Колдун победил шестом сезоне музыкального «Фабрики звезд», где его наставником выступал Виктор Дробыш. В рамках шоу артист исполнил песню Still Loving You совместно с группой Scorpions. Позднее появилась возможность присоединиться к коллективу в гастрольном туре по России, однако продюсер не дал согласия на участие в этих концертах. Со своей стороны, Виктор Дробыш подчеркивал, что вложил значительные усилия в развитие Колдуна, однако певец покинул группу «К.Г.Б.», в состав которой также входили Александра Гуркова и Роман Барсуков. Кульминацией разногласий между артистом и композитором стало участие Колдуна в конкурсе «Евровидение-2007». Дробыш предлагал исполнить песню Get Up, ранее представленную финской группой The Ratzz. В то же Филипп Киркоров рекомендовал композицию Work Your Magic, которую в итоге выбрал Колдун. После этого сотрудничество между ним и Дробышем прекратилось. «Это сложный период, потому что были ссоры, склоки и прочие недоразумения. У меня был контракт с Виктором Дробышем, а на Евровидение я съездил с Филиппом Киркоровым. Они стали ссориться из-за того, с кем я должен остаться. Я не остался ни с кем, в итоге испортил отношения со всеми», — вспоминал Колдун. Конфликт с Прохором Шаляпиным НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ «Блат» на «Фабрике», роман с продюсером и расставание с Пресняковым: Наталье Подольской — 43 В сентябре 2023 года певец Прохор Шаляпин прокомментировал причины, по которым Виктор Дробыш отказался продолжать с ним сотрудничество после завершения проекта «Фабрика звезд». Артист отметил, что продюсер предпочитает работать исключительно с теми исполнителями, чью карьеру готовы финансировать состоятельные родственники или спонсоры. «Виктор Дробыш не стал заниматься моей карьерой и выбрал артистов, за которых внесли оплату. Я негативно отношусь к подобным двойным стандартам. Следовало бы прямо заявить: „За этого человека заплатили, а за тебя нет, поэтому я не стал с тобой работать“», — сообщил Шаляпин в интервью NEWS.ru. Где сейчас Виктор Дробыш Викторпродолжает продюсировать звезд. Сейчас в «Продюсерском центре Виктора Дробыша» находятся артисты Стас Пьеха, Слава, Гузель Хасанова, Николай Носков, IVAN, группы «ЧИЛИ», «Тутси» и другие. 