Еще один последователь секс-гуру Лесли попытался поймать девушку веревкой

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Мужчина с веревкой подкрался к владелице тату-салона, сообщает Mash
Мужчина с веревкой подкрался к владелице тату-салона, сообщает Mash Фото:

Последователь блогера Лесли напал на хозяйку тату-студии в Даниловском районе Москвы, пока та разговаривала по телефону с клиенткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«По словам пострадавшей, он попытался то ли ударить ее по ягодицам, то ли схватить — но прохожие вовремя вмешались и спугнули нападавшего», — написано в посте. Также отмечают, что девушка уже обратилась в полицию.

Ранее арестовали еще двух последователей блогера-коуча Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Они тоже же домогались до девушек на улицах столицы.

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Последователь блогера Лесли напал на хозяйку тату-студии в Даниловском районе Москвы, пока та разговаривала по телефону с клиенткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «По словам пострадавшей, он попытался то ли ударить ее по ягодицам, то ли схватить — но прохожие вовремя вмешались и спугнули нападавшего», — написано в посте. Также отмечают, что девушка уже обратилась в полицию. Ранее арестовали еще двух последователей блогера-коуча Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Они тоже же домогались до девушек на улицах столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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