Еще один последователь секс-гуру Лесли попытался поймать девушку веревкой

Последователь блогера Лесли напал на хозяйку тату-студии в Даниловском районе Москвы, пока та разговаривала по телефону с клиенткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«По словам пострадавшей, он попытался то ли ударить ее по ягодицам, то ли схватить — но прохожие вовремя вмешались и спугнули нападавшего», — написано в посте. Также отмечают, что девушка уже обратилась в полицию.
Ранее арестовали еще двух последователей блогера-коуча Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Они тоже же домогались до девушек на улицах столицы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.