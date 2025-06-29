Офицеры массово фотографируются с Путиным на личные смартфоны

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Офицеры попросили Птуина о фото на смартфон
Офицеры попросили Птуина о фото на смартфон Фото:

Участники программы «Время героев» сделали селфи на личные смартфоны с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в неформальной обстановке. Это произошло после беседы главы государства с выпускниками военных и силовых вузов.

Офицеров фотографировали вместе с президентом на профессиональную камеру. Однако многие из них захотели личного селфи с Путиным. «Разрешите на телефон тоже?» — спросил офицер. «Хорошо», — ответил глава государства. Офицер достал телефон и сделал снимок, стоя вплотную к президенту.

После этого похожие просьбы последовали и от других представителей военных и силовых профессий. Другие же не решились попросить Путина о личной фотографии. «Ну да (постеснялся, — прим. URA.RU). Субординация, все-таки», — отметил один из военных. Содержание встречи президента с участниками «Времени героев» публикует журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

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Участники программы «Время героев» сделали селфи на личные смартфоны с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в неформальной обстановке. Это произошло после беседы главы государства с выпускниками военных и силовых вузов. Офицеров фотографировали вместе с президентом на профессиональную камеру. Однако многие из них захотели личного селфи с Путиным. «Разрешите на телефон тоже?» — спросил офицер. «Хорошо», — ответил глава государства. Офицер достал телефон и сделал снимок, стоя вплотную к президенту. После этого похожие просьбы последовали и от других представителей военных и силовых профессий. Другие же не решились попросить Путина о личной фотографии. «Ну да (постеснялся, — прим. URA.RU). Субординация, все-таки», — отметил один из военных. Содержание встречи президента с участниками «Времени героев» публикует журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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